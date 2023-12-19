شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض ومشكلات جلدية يحميك منها تنظيف فروة الرأس العميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الفوائد الصحية لتنظيف فروة الرأس العميق ومسامها، ويعتقد البعض خطأ أن غسيل الشعر بالشامبو والمستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر ليس أمرًا مهمًا، ويكفيه غسيل الشعر بالماء أو عدم غسيل الشعر مطلقا للحفاظ عليه من التساقط، وكلها ممارسات وأفكار خاطئة، فقد ذكر تقرير نشر في موقع Happi أن غسيل الشعر ومسامه بشكل كامل وعميق يعزز من صحة الجلد كما يقي من العديد من الأمراض والمشكلات التي تصيب الشعر والجلد.

وتايع التقرير أن تنظيف فروة الرأس العميق يعد عملية هامة لإزاله السموم المتراكمة، داخل هذه المسام كما أنه يعمل على تعزيز بيئة جيدة لنمو جيد للشعر ووقايته من الأمراض الجلدية، ويقي تنظيف فروة الرأس العميق من تراكم الدهون غير الجيدة وكذلك الخلايا الميتة التالفة، التي يتسبب تراكمها في الكثير من مشكلات الجلد، منها تهيجات فروة الرأس وتكون القشرة وزحف البكتيريا والفطريات وظهور التكتلات الفطرية على فروة الرأس.

وأضاف التقرير أن تنظيف فروة الرأس ومسامها بشكل عميق يعزز من تأخير تساقط الشعر، وشيخوخته المتوقعة خاصة إذا كان يتعرض يوميًا لأشعة الشمس فوق البنفسجية، كذلك يعزز التدليك والتنظيف الجيد للفروة على تحفيز سريان الدورة الدموية بالرأس وإزالة كل ما هو سام وعالق في فروة الرأس، كما أنه يعزز من الحفاظ على ترطيب المسام ويجعلها خالية من الجفاف المتوقع.

من جهة أخرى شدد تقرير نشر في موقع Holistichair على ضرورة غسيل الشعر بمستحضرات تناسب فروة الرأس وتناسب نوعيه الجلد، ويكون لها تاثير مرطب على بصيلات الشعر كذلك تعمل على تنظيف الجذور والمسام بشكل عميق وجيد، لأن تراكم الأوساخ يسبب الالتهابات والجفاف، ويزيد من الفرص تراكم البكتيريا ويقلل من سريان الدماء في الدماغ، وينصح بضرورة اختيار مستحضر تنظيف الشعر أو من خلال المنتجات الطبيعية وفقًا لإشراف طبي يقيس درجه تحسس فروه الرأس وطبيعتها ونوع جلدها.