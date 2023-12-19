لتحويل جسمك لمكينة حرق .. إليك أكثر رجيمات فعالية خلال عام 2023

بيروت - نادين محمد - انقاص وزنك والحصول على جسم رشيق بدون ترهلات أودهون عنيدة يشغل بال الكثير من النساء ، فنبدأ بتطبيق نظام معين ثم نفشل ثم نعود لاخر ومازالت الحلقه دائرة ، إليك أفضل الرجيمات لنحت الجسم و التي تبحث عنها الكثير من النساء وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

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رجيم عارضات الأزياء

رجيم عارضات الأزياء من أهم الرجيمات التي تبحث عنها الكثير من السيدات خلال عام 2023 وخطته كالتالي:

الفطور : كوب من العصير الطبيعي الطازج او من احد انواع المخفوقات الصحية.

الغداء: سندويتش مصنوع من الخبز الكامل وبضع قطع من لحم الحبش الخالي من الدهون، طبق من السلطة المشكلة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

وجبة خفيفة: قطعة متوسطة الحجم من الشوكولاته الداكنة.

العشاء: قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي الخالي تماماً من الدهون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعتان من البسكويت الصحي.

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رجيم البيض

يعد مخصصاً للأشخاص الذين يرغبون في البدء في فقدان الوزن أو الذين يريدون حلًا سريعًا. إليك خطة حمية البيض والخيار.

الأسبوع الأول

الإفطار: خيارة واحدة وبيضة واحدة

الغداء: خيارة واحدة وبيضة واحدة

العشاء: خيارة واحدة وبيضتان

أضيفي: بيضة إضافية إذا أردت.

الأسبوع الثاني

(المصدر: pexels)

اليوم الأول

الإفطار: سلطة خيار وبيضتان

الغداء: شريحة واحدة من خبز القمح الكامل مع البيض والخيار

العشاء: بيضتان وسلطة خضراء مع الخيار

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اليوم الثاني

الإفطار: بيضة واحدة وعصير خيار

الغداء: سلطة خضراء مكونة من خيارة مع بيضتين

العشاء: حصة واحدة من السمك مع الخيار وبيضة واحدة



اليوم الثالث

الإفطار: خيار، 1-2 ملاعق كبيرة من الحمص، وبيضة واحدة

الغداء: شريحة واحدة من خبز القمح الكامل، بيضة واحدة، سلطة خضراء مع الخيار

العشاء: ثلاث شرائح رفيعة من صدور الدجاج، وبيضة واحدة، وسلطة خيار

وجبات خفيفة

إذا كنت تفضلين الاستمرار لفترة أطول، يمكنك تنظيم الوجبات بنفس الطريقة تقريبًا.

إذا كنت بحاجة إلى تناولي وجبة خفيفة بينهما، تناولي ثمرة فاكهة واحدة، على سبيل المثال، خوخة واحدة أو تفاحة. يمكنك أيضًا تناول 10 حبات عنب أو حبتين من البرقوق أو حبتين من الكيوي.

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رجيم البطاطس

رجيم البطاطس هو نظام غذائي مقيد قصير المدى يُزعم أنه يعزز فقدان الوزن بسرعة و خسارة 0.45 كجم من الوزن .

(المصدر: pexels)

اليوم الأول

وجبة الإفطار: حبة بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم، متبلة بالقليل من الملح.

الغداء: 2 بطاطس على البخار

وجبة خفيفة: 1 حبة بطاطس نيئة

العشاء: بطاطس مقلية مخبوزة بالفرن خالية من الزيت

اليوم الثاني

الإفطار: 2 قطعة هاش براونز مخبوزة مع كوب واحد من الشاي العادي

الغداء: 2 حبة بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم، تقدم باردة

وجبة خفيفة: 1 حبة بطاطس صغيرة مسلوقة

العشاء: 2 حبة بطاطس مسلوقة + طبق صغير من السلطة

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: 2 حبة بطاطس مسلوقة مع كوب من القهوة السوداء

الغداء: 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم متبلة بالقليل من الملح

وجبة خفيفة: 1 حبة بطاطس مسلوقة

العشاء: 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة

يمكنك تحضير وصفات البطاطس بسهولة شديدة في المنزل

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رجيم العسكري

يعد النظام الغذائي العسكري عبارة عن خطة مقيدة للصيام المتقطع قد تعزز فقدان الوزن على المدى القصير ويتم الترويج له بشكل شائع على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على إنقاص الوزن بسرعة حوالي 4.5 كجم في الأسبوع.

اليوم الأول

الإفطار

الماء الدافئ مع الليمون + شريحة من التوست + بيضة مسلوقة

الغداء

حساء الخضار + سلطة الفطر والخس + سلطة الدجاج والجزر والفلفل الحلو والفاصوليا الخضراء

وجبة خفيفة

ثمرة فاكهة

اليوم الثاني

الإفطار

2 بيض مخفوق + سلطة خضراء

وجبة الغداء

صدر دجاج مشوي (100 جم)+ طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز بسماتي

وجبة خفيفة

زبادي يوناني (150 جم)

وجبة العشاء

بودنج الشيا بحليب جوز الهند مغطى بجوز الهند والجوز (100 جم

اليوم الثالث

الإفطار

2 بيضة مسلوقة

رغيف توست

كوب شاي أخضر

وجبة الغداء

علبة تونة بدون زيت

طبق سلطة

ثمرتين فاكهة

وجبة خفيفة

ثمرة فاكهة

وجبة العشاء

شوربة عدس بدون لحم

ثمرتين خيار

اليوم الرابع

الإفطار

رغيف توست +شريحة جبن قريش

كوب لبن خالي الدسم

كوب شاي أخض

وجبة الغداء

سمكتين مشويتين

طبق سلطة

3 ملاعق أرز

وجبة خفيفة

ثمرتين خيار

وجبة العشاء

كوب زبادي

اليوم الخامس

الإفطار

1 كوب شاي أخضر مع رشة ليمون + شريحة توست + 150 جرام جبن

الغداء

شوربة خضار

أفخاذ دجاج مشوية (100 جم) مع بروكلي مطهو على البخار والقرنبيط.

العشاء

كوب زبادي خالي الدسم

اليوم السادس

الإفطار

قطعة من الجبن القريش

ثمرتين خيار

4 ملاعق فول بالليمون

الغداء

شوربة عدس بدون لحم

وجبة خفيفة

ثمرتين فاكهة

العشاء

غيف توست

طبق سلطة

زبادي مضاف له خيار

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«المصدر: AdobeStock»

اليوم السابع

الإفطار

قطعة من الجبن القريش

ثمرتين خيار

الغداء

صدر دجاجة مشوية

3 ملاعق أرز

طبق سلطة

وجبة خفيفة

ثمرتان فاكهة

العشاء

5 حبات من المكسرات

ثمرة جريب فروت

اليوم الثامن

الإفطار

2 خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو وبيضة مسلوقة

الغداء

معكرونة من الحبوب الكاملة (100 جم) مع صلصة الطماطم ولحم البقر المفروم قليل الدهن

وجبة خفيفة

طبق من من الخضار

العشاء

كوب زبادي خالي الدسم +زبادي مضاف له خيار

اليوم التاسع والعاشر

الإفطار

2 بيضة مسلوقة

رغيف توست

كوب شاي أخضر

الغداء

شوربة خضار

وجبة خفيفة

5 حبات من المكسرات

المصدر : موقع بولد سكاي