شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك سخن.. استشارى يوضح كيف تتعاملي مع الحمى بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السخونية عند الأطفال من المشاكل الصحية الشائعة التى يجب التعامل معها سريعًا، للوقاية من حدوث أي مشكلات صحية للطفل، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع السخونية والحمى عند الأطفال.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إن الإسعافات الأولية للسخونية تشمل أن يتم خلع ملابسه وتخفيفها للتخلص من الحرارة، مع ضرورة عمل كمادات تحت الإبط وحول الرقبة وبين الفخذين أو الاستحمام بماء فاتر من الصنبور.

وأوضح فى تصريح لـ"الخليج 365" أننا يجب أن نقوم بإعطاء الطفل الماء والسوائل لترطيب جسمه وتخفيف الحرارة.

وتابع أنه من الضروري تناول الادوية خوافض الحرارة، كالتالي بالنسبة للأطفال الأقل من 6 شهور من العمر يجب أن يتناولوا دواء يحتوي على مادة باراسيتامول، حوالى نصف القطارة.

وأوضح أنه للأطفال الأكبر من 6 شهور يتناولوا مادة الباراسيتامول من خلال اللبوس أو الشراب، وبالنسبة للشراب يتم احتساب الجرعة حسب وزن الرضيع كل ٦ ساعات، وكذلك يمكن الحصول على دواء به مادة ايبوبروفين.

وأكد الدكتور علاء عبد العزيز أنه إذا كانت الحرارة تعود سريعا وترتفع مرة أخرى يمكن التبديل بين نوعين مختلفين من أدوية خفض الحرارة حتى يتم استشارة الطبيب.

جدير بالذكر أن السخونية عند الأطفال تشكل خطرًا صحيًا إذا لم يتم علاجها سريعا ، وبحسب موقع health line قد تؤدي إلى صعوبة شديدة فى التنفس، طفح جلدى، الشعور بالتعب والارهاق وألم شديد فى الصدر.