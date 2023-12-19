بدء أعمال المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

بدأت في القاهرة اليوم، أعمال المؤتمر العربي الـ 22 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي يعقد بعنوان ” التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة – الفرص والتحديات”، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل بمصر، ومشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية في الدول لعربية.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين إلى تسليط الضوء على دور أنظمة التأمين الصحي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسُبل المختلفة لتحقيق ذلك، ودراسة التجارب العربية في مجال التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية.

وتدور الجلسة الأولى للمؤتمر حول أبعاد وتحديات التغطية الصحية الشاملة في النظم الصحية العربية، فيما تدور الجلسة الثانية حول التغطية الصحية الشاملة وآليات تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، والجلسة الثالثة حول الاستدامة المالية للنظم الصحية، كما تعقد ورشة عمل حول التكامل بين أدوات إدارة التكلفة لتعزيز إدارة المنشآت الصحية.