شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة.. استشارى توضح أهمية شرب الماء وتحذر من الوصول لمرحلة العطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الشتاء تقل نسبة شرب المياه للكثير من الناس، وقد تكون أمرًا شائعًا خلال فترات منتظمة من اليوم، بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم الشعور بالحاجة العاجلة للترطيب.

من جانبها كشفت الدكتورة رضوى نبيل، استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أهمية شرب المياه الكافية خلال فصل الشتاء لصحتنا العامة، لأن تناول كميات كافية من الماء يساعد على التخلص من السموم والفضلات في الجسم، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين وظائف الكلى، ودعم عملية الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي.

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أننا لا يجب أن نصل إلى مرحلة العطش لشرب كوب من المياه، لأننا لا نشرب على حسب مدى شعورنا بالعطش، لأننا إذا وصلنا لمرحلة الشعور بالعطش نكون قد دخلنا في مرحلة من الجفاف بنسبة من أول من 5 إلى 10%.

وأضافت أن قلة شرب المياه في الشتاء قد تعرضك لمشاكل الجفاف ما قد يؤثر على الجهاز البولى خاصة على المدى الطويل، فقد تكون معرض لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية في مجرى البول ومن الممكن أن يزيد من فرص حصوات الكلى بل والتسبب فى الفشل الكلوى.

أيضًا يؤثر قلة شرب المياه على قلة تركيز المعادن في الجسم خاصة البوتاسيوم والصوديوم وهما من أهم المعادن الهامة التي تنقل الرسائل والإشارات الكهربائية من خلية عصبية الى الأخرى، ومن الممكن لقلة شرب المياه أن تتسبب فى حدوث انقباض تلقائية في العضلات، كما أنه يقلل من كفاءة جهاز المناعة ويقلل معدل الحرق وبالتالي صعوبة فقدان الوزن.