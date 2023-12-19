شكرا لقرائتكم خبر عن 10أعراض قد تستمر لأشهر مع مرضى كورونا .. منها التعب وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير منشور على موقع hindustantimes أن هناك 65 مليون شخص يعانى من كورونا طويلة الأمد، حيث أنه بعد الشفاء تستمر عند البعض أعراض مثل التعب وضيق التنفس، وضباب الدماغ ومشاكل في النوم، وذلك ووفقا لمجلة لانسيت.

أوضح التقرير، انخفاض أعداد الإصابة بكورونا في الأشهر الماضية، بالرغم من ظهور العديد من المتغيرات، فهناك 10-20٪ من الأشخاص يعانون من أعراض كورونا طويلة الأمد وتستمر معهم الأعراض لعدة أشهر ولسنوات، مما يؤثرعلى الناس من جميع الأعمار بما في ذلك الأطفال.

وحول ذلك، يقول الدكتور نيخيل مودي، استشاري طب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة، مستشفيات إندرابراسثا أبولو، أنه يجب إدراك أهمية المشكلات التنفسية التي يتعرض لها المصابون بكورونا طويلة الأمد، والتعامل معها وعلاجها حتي لا يتعرض الشخص للمضاعفات الصحية، حيث تختلف شدة المرض والأعراض من شخص لآخر.

أهم أعراض كورونا طويلة الأمد.. ضيق التنفس يمكن أن يتراوح من ضيق خفيف إلى نوبات حادة من نقص الأكسجين، حيث يمكن أن يؤدي ضيق التنفس المستمر، -الذي غالبًا ما يقترن بضيق الصدر والتعب- إلى الحد بشكل كبير من الأنشطة اليومية وزيادة القلق، مما يؤثر على الصحة البدنية والعقلية.

وقدم استشاري الجهاز التنفسي، أبرز أعراض كورونا طويلة الأمد، ومنها:

-التعب: التعب المستمر أكثر الأعراض شيوعًا، حيث يؤثر على أكثر من 90% من المصابين بكورونا طويل الأمد. - ضيق التنفس: يعاني جزء كبير من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا من صعوبة في التنفس حتى بعد أقل مجهود. - ضباب الدماغ: أبلغ الكثيرون عن صعوبات إدراكية مثل مشاكل الذاكرة وصعوبة التركيز والإرهاق العقلي، مما يؤثر على الحياة اليومية والعمل. -آلام العضلات وآلام المفاصل: يتم ملاحظة آلام واسعة النطاق بشكل متكرر، مما يؤثر على الحركة وجودة الحياة. - فقدان حاستي الشم والتذوق: بينما يستعيد البعض هذه الحواس بمرور الوقت، يستمر البعض الآخر في الشعور بفقدان جزئي أو كامل لحاسة الشم. - مشاكل النوم: يعد الأرق والنوم المضطرب أمرًا شائعًا، مما يساهم في زيادة التعب والأعراض الأخرى. -الصداع: يمكن أن يكون الصداع المستمر، مصدر إزعاج كبير للكثيرين المصابين بكورونا طويل الأمد. - زيادة ضربات القلب وألم في الصدر: يمكن أن يكون ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة والشعور بعدم الراحة في الصدر أمرًا مثيرًا للقلق، ولكن يمكن الذهاب للطبيب وإجراء تقيم شامل عن صحتك. - مشاكل في الجهاز الهضمي: أبلغ بعض الأفراد عن حدوث إسهال وإمساك وآلام في البطن، ومن المحتمل أن يكون ذلك مرتبطًا بالتغيرات في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء. - الأعراض النفسية: ينتشر القلق والاكتئاب وتقلب المزاج، ومن المحتمل أن تتفاقم بسبب الطبيعة المزمنة للحالة وتأثيرها على الحياة اليومية.

وحث التقرير، علي ضرورة إبلاغ الطبيب المتابع لحالتك فور إستمرار هذه الأعراض لفترة.