شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحات عيون يوضح طرق علاج الجفاف البسيط والمزمن فى العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله الأمين، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الأزهر، ورئيس قسم الرمد جامعة أسوان سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العين تحتوى على غدد دمعية بسيطة أو صغيرة، وأخرى كبيرة ، هذه الغدد تعمل على افراز الدموع وانتاجها بشكل منتظم، وتظل الدموع باقية على سطح العين لفتره من الوقت، ثم تتسرب تدريجيا بشكل طبيعي، ولكن يحدث الجفاف عندما لا تفرز الغدد البسيطة والكبيرة كمية كافية من الدموع لترطيب العين بشكل جيد، ويحدث خلل بها، ومن هنا يظهر الجفاف

وتابع دكتور أستاذ جراحة العيون حديثه موضحا أن جفاف العين أحد أهم المشكلات المرضية التي زادت أعداد الإصابة بها في الفتره الأخيرة، ولها الكثير من الاعراض التي تظهر على العين، فقد يعاني الشخص من الدموع الشديدة والمستمرة، وذلك نتيجة إفراز الغدد الدمعية للكثير من الدموع لمقاومة الجفاف الذي تشعر به العين، كما قد يشعر المريض بحالة من الحرقان الشديدة بالعينين، وعدم القدره على النظر بشكل جيد، فتتأثر قدرته على الابصار عما سبق، ويعانى البعض من إحمرار وحدوث تغير بلون بياض العين وبالتالى عدم القدره على الرؤيه بشكل جيد

وأوضح الدكتور عبد الله الامين أهم طرق علاج الجفاف في العينين، فالجفاف البسيط وهو أول نوع يمكن علاجه بطريقه بسيطة من خلال القطرات الملطفة وأنواعها كثيره واشكالها أكثر، وتركيزاتها مختلفه ويمكن اختيارها وفقا لرؤيه الطبيب المختص لترطيب العين، فكل حاله تحتاج لتركيز ونوعيه معينه من القطرات الملطفه يناسب حالتها، وقد يلجأ الطبيب لقطرات شديده التلطيف كالدموع الصناعية وانواعها ايضا كثيره وفقا للحاله.

أما في حالات الجفاف الشديد والمزمن لابد من توقيع الكشف على المريض بشكل كامل، واجراء فحوصات متخصصة لتحديد خيار العلاج، وهنا يمكن ان يلجأ الطبيب لأدويه مثبطه للمناعة