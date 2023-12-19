شكرا لقرائتكم خبر عن اتمشى فى الهوا وواجه مشاكلك.. وصفة للتعامل مع عادة "الأكل العاطفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن الأكل العاطفي مشكلة شائعة بين كثير من الناس وتعنى تناول الطعام كنوع من رد الفعل تجاه مشاعر معينة، مثل تناول الطعام قبل الامتحانات للتخلص من مشاعر القلق أو التوتر أو قبل الذهاب لاجتماع هام في العمل.

وأوضح أخصائى التغذية العلاجية أن الأكل العاطفي من أكثر الأسباب التى تسبب زيادة الوزن وعدم الالتزام باتباع الريجيم أو الدايت، حيث يفرغ الشخص مشاعره السلبية في الأكل ، وفى الغالب يلجأ للأطعمة السريعة والحلويات.

وأكد أنه للتعامل مع مشكلة الأكل العاطفي هناك طريقتان، الأولى هى أن نستخدم بدائل مفيدة للأكل مثل المشى فى الهواء والطبيعة عند الشعور بالتوتر أو الحزن، أو نتكلم مع شخص يسمعنا أو نفرغ مشاعرنا بالكتابة ونخرج كل المشاعر السلبية على الورق بدلا من الأكل.

وأشار إلى أن الطريقة الثانية للتعامل مع مشكلة الأكل العاطفي هى أننا نتعامل مع المشاكل النفسية والمشاعر السلبية التى تجعلنا نلجأ للطعام ونحلل أسبابها ونعالجها، ويمكن ذلك من خلال معالج نفسي.

جدير بالذكر أن من العلامات التى تدل على أنك تعاني من مشكلة الأكل العاطفي هى: تناول الطعام عند الشعور بالقلق والتوتر، تناول الطعام وانت تشعر بالشبع والامتلاء، تناول الطعام لتهدئة نفسك وتحسين نفسيتك، مكافأة نفسك بالطعام، تناول الطعام يجعلك تشعر بالأمان الراحة النفسية، وبعد ذلك تشعر باليأس والاحباط من نفسك لأنك تناولت هذه الكمية من الطعام.