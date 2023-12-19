شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة مفيدة لمرضى السكر.. تساعد على خفض الجلوكوز فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد أحد خبراء الصحة أن هناك أطعمة تساعد مرضى السكري من النوع 2، وفقا لما ذكره موقع Daily Express ، حيث كشف اختصاصية التغذية شارمن دومينجيز هذه الأطعمة كالتالى:

1. البامية..

حيث إنها مليئة بالمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة والألياف، ويمكن أن تفيد البامية أولئك الذين يعانون من حالة السكر في الدم بفضل محتواها من الألياف.

قالت دومينجيز: "إذا كنت قد أكلت البامية من قبل، ستلاحظ أنها تحتوي على إفرازات لزجة، وهي في الواقع ألياف قابلة للذوبان ذات قيمة كبيرة، لا تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض نسبة السكر في الدم فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضًا في خفض الكوليسترول.

2. البطاطا الحلوة..

البطاطا الحلوة أقل في المؤشر الجلايسيمي مقارنة بالبطاطس رغم أن اسمها يحمل كلمة حلوة، يصف مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) المعدل الذي ترفع به الكربوهيدرات مستويات الجلوكوز في الدم.

ومع ذلك، أوضحت دومينجيز خبيرة التغذية، إنه يمكنك تقليل هذا التصنيف بشكل أكبر، مضيفة، "ما يمكننا فعله لخفض مؤشر نسبة السكر في الدم بشكل أكبر هو طهيها ثم وضعها في الثلاجة لتبريدها وهذا سيزيد من النشا المقاوم في البطاطا الحلوة ويخفض مؤشرها الجلايسيمي بشكل أكبر.

3. الخميرة الغذائية..

الخميرة الغذائية تحظى بشعبية لدى أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، وهي "مذهلة" لأن ملعقتين كبيرتين فقط تحتويان على ثمانية جرامات من البروتين، موضحة، أنها تحتوي على 400 % مما تحتاجينه من فيتامين ب12، يمكنك فعل الكثير بهذا، يمكنك رشها على طعامك أو يمكنك أيضًا إعداد صلصة جبن نباتية صحية مع القرنبيط أو البطاطا الحلوة والخميرة الغذائية.

4. مسحوق الكاكاو..

مسحوق الشوكولاتة يساعد في خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وحتى مستويات الكوليسترول "الضارة".

5. البروكلي..

غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف وفيتامين C، ويمكن أن يساعد البروكلي في خفض السكر في الدم، حيث إنه لا يمنحك الألياف التي تحتاجها فحسب، بل يحتوي أيضًا على البروتين وهو يحتوي على الكروم، يمكن أن يساعدك الكروم في خفض الجلوكوز وهو أمر مفيد جدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

6. التوت..

سواء قمت برشه على وجبة الإفطار أو الاستمتاع بها بمفردها، فإن التوت الأزرق يقدم أكثر من مجرد شكل بل ومذاق حلو، إن التوت الأزرق صديق جدًا لسكر الدم ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما أن التوت البري يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

7. الكركم..

الكركم من التوابل القوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب، حيث إن الكركم رائع بالفعل للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لأن الكثير من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون مع الالتهابات، لذا، أضف الكركم إلى الشوربة، وإلى الأرز، وحتى إلى العصائر، سيساعدك ذلك على تقليل الالتهاب.