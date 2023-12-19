شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تدعم الصحة العقلية وتعزز وظائف المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الصحة العقلية يبدأ بتناول أطعمة صحية غنية بالعديد من العناصر الغذائية المساهمة في تنشيط خلايا المخ، هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع indianexpress.

وقدمت إيكتا سينجوال، أخصائية التغذية بمستشفى Ujala Cygnus في الهند، بعض الأطعمة الجيدة التي تحافظ على صحة المخ من خلالها، ومنها: -أوميجا 3

الأسماك وبذور الكتان، وبذور الشيا، وعين الجمل، أطعمة غنية بالأوميجا3، وتعد جيدة وضرورية لوظائف المخ، وترتبط بالفوائد المعرفية. -الحبوب الكاملةالأرز البني والشوفان والقمح، فهي أطعمة تمد المخ بالطاقة والحيوية، كما أنها مصدر جيد للألياف، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. -الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والخضراوات الورقية، فمضادات الأكسدة تساعد على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتدهور المعرفي. -البروتينات الخالية من الدهون الدواجن والبيض والبقوليات، أطعمة توفر البروتينات الخالية من الدهون، فالأحماض الأمينية المتوفرة بها تعد اللبنات الأساسية للناقلات العصبية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في التواصل بين خلايا الدماغ، وقدم التقرير، بعض الأطعمة التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ علي الصحة العقلية، ومنها:

- التوت الأزرقغني بمضادات الأكسدة، وخاصة الفلافونويدات، ويعمل علي تحسين الذاكرة والأداء المعرفي، كما أنها تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي. - الأسماك الدهنية مصدر رئيسي لأحماض الأومييجا 3 ، الضرورية لصحة الدماغ. -البروكلييحتوي البروكلي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين K، وهو يدعم وظيفة الدماغ الصحية، كما أنه يحتوي على مركبات مرتبطة بتحسين الأداء المعرفي. -الكركم المركب النشط في الكركم هو الكركمين، له فوائد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد يعبر حاجز الدم في الدماغ، مما قد يساعد في الوقاية من أمراض التنكس العصبي. - المكسرات والبذور عين الجمل واللوز وبذور الشيا وبذور الكتان غنية بأحماض الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة وفيتامين E وتساهم هذه العناصر الغذائية في صحة الدماغ بشكل عام وقد تساعد في الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

حث التقرير، علي ضرورة الحفاظ علي الصحة العامة عن طريق بقاء الجسم رطبا أي حمايته من الجفاف، بالإضافة إلي أخذ قسط كافي من النوم، وتناول الأطعمة الصحية، والقيام بنشاط بدني.