شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات توضح كيف يساعد فيتامين ب 12 فى تنظيم ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد الفيتامينات والمعادن على تعزيز صحة الجسم، وتمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض، كما تساعد على نظام مناعى قوى للوقاية من الفيروسات والبكتيريا.أحد أنواع الفيتامينات الهامة لتعزيز صحة الجهاز العصبى بالجسم فيتامين ب 12، حيث ذكر عدد من التقارير ارتباط هذه النوع من الفيتامينات بضغط الدم.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن ارتفاع ضغط الدم من الأمور الخطيرة التى يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أن نمط الحياة الصحي من خلال الطعام وممارسة الرياضة أمر ضرورى للحفاظ على مستوى جيد لضغط الدم، لكن هناك بعض الأبحاث المستمرة التي تشير إلى أن فيتامين ب 12 قد يساهم أيضًا في توازن ضغط الدم.

كيف يساعد فيتامين ب 12 على تنظيم ضغط الدم اكتشفت العديد من الدراسات العلاقة المحتملة بين فيتامين ب 12 وتنظيم ضغط الدم، في حين أن الآليات الدقيقة ليست مفهومة تمامًا، تشير بعض النتائج إلى أن فيتامين ب 12 قد يؤثر على ضغط الدم من خلال دوره في استقلاب الهوموسيستين.

دور فيتامين ب12فيتامين ب 12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتوليف الحمض النووي، والأداء السليم للجهاز العصبي، يوجد فيتامين ب 12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

الهوموسيستين هو حمض أميني مشتق من تحلل البروتينات، وقد ارتبطت المستويات المرتفعة من الهوموسيستين في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويشارك فيتامين ب12، إلى جانب فيتامينات ب الأخرى مثل ب6 وحمض الفوليك، في تحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين، وهي عملية قد تساعد في خفض مستويات الهوموسيستين.





نقص فيتامين ب12 وارتفاع ضغط الدميمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى ارتفاع مستويات الهوموسيستين، مما قد يساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

قد يكون الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العلاقة بين فيتامين ب 12 وضغط الدم معقدة وقد تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك النظام الغذائي وعلم الوراثة والصحة العامة.