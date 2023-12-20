شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين السباحة مفيد للأطفال فى الشتاء بشروط.. اعرفى أفضل وقت للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشعر الكثير من الأمهات بالقلق من ذهاب أولادهن لتمارين السباحة فى فصل الشتاء، حيث يخفن من تعرضم للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فهل تدريبات السباحة فى الشتاء مفيدة لصحة الأطفال أم لا.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز أمراض الصدر ببولاق أبو العلا، إن تدريبات السباحة فى الشتاء لا تزيد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن على العكس تعزز مناعتهم وتقوى عضلات الصدر وتحسن التنفس.

وأوضح، فى تصريح لـ "الخليج 365 " أن الحفاظ على اللياقة البدنية يحسن صحة الطفل ويعزز جهاز المناعة، ويجعل الجسم أكثر مرونة في مواجهة التوتر والمرض، كما أن الجهاز المناعي الأقوى يجعل الأطفال أكثر مرونة في مواجهة التوتر وأقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

وأضاف أن استمرار طفلك في تدريبات السباحة فى الشتاء أيضا يحسن تطور المخ وتعزز الذاكرة والتركيز ، ويحسن الدورة الدموية وتحميه من الإصابة بالأمراض.

وأكد أنه يجب تجهيز حمامات السباحة وضبط درجة حرارة الماء مع ارتداء الطفل "البرنس" بمجرد الخروج من الماء وتجفيف جسمه وشعره جيدا وتغيير ملابسه فورا، حتى لا يصاب بنزلة برد، مضيفا أنه من الأفضل أن يكون التمرين فى وقت الظهيرة.

وأشار إلى أنه إذا كان الطفل مريضا بالبرد والأنفلونزا يجب أن يتوقف عن التمرين حتى يسترد عافيته أولا ثم يستكمل التمارين بعد التعافي.