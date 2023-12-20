شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر السمنة على وظائف المخ.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط السمنة عادة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، لكن لا نعرف الكثير عن كيفية تأثير وزن الجسم الزائد على بنية ووظيفة الدماغ بحسب موقع psycenteral .

كيف تؤثر السمنة على الدماغ البشري؟في إحدى الدراسات السويدية التي شملت 5286 من الذكور، تم اختبار مستوى الذكاء في سن 18 عامًا ومرة أخرى في سن 40 عامًا. وفي كل اختبار، تم أيضًا تقييم مؤشر كتلة الجسم للمشاركين. تظهر النتائج بوضوح أن الأفراد ذوي مستوى الذكاء المنخفض لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى.

وشملت دراسة أخرى أجريت في نيوزيلندا 913 مشاركا. تم قياس مستويات الذكاء لديهم في سن 3، 7، 9، 11 عامًا وأخيراً في سن 38 عامًا. وخلصت هذه الدراسة أيضًا إلى أن انخفاض مستوى الذكاء في مرحلة الطفولة يؤدي إلى السمنة. كان الأشخاص الذين لديهم مستوى ذكاء منخفض عند عمر 38 عامًا أكثر سمنة من الأشخاص الذين لديهم مستوى ذكاء أعلى.

شارك أكثر من 3000 شخص في دراسة أجريت في بريطانيا العظمى. وتمت متابعة المواضيع لأكثر من 50 عاما، وتم قياس مستويات الذكاء لديهم في سن 7 و11 و16 عاما. وفي سن 51 عاما، تم قياس مؤشر كتلة الجسم لديهم. تظهر نتائجهم دون أدنى شك أن مستوى الذكاء في سن 7 سنوات يمكن أن يتنبأ بارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند عمر 51 عامًا، كما تظهر النتائج أن مؤشر كتلة الجسم ينمو بشكل أسرع بعد سن 16 عامًا بين الأشخاص ذوي مستوى الذكاء المنخفض.

السمنة تؤدي إلى شيخوخة أسرع للدماغ يتغير دماغنا خلال عملية الشيخوخة الطبيعية. مع تقدمنا في السن، يفقد الدماغ المادة البيضاء وينكمش. لكن معدل عملية الشيخوخة ليس هو نفسه بالنسبة لكل شخص. قد تؤدي العوامل الفردية إلى تغيرات دماغية أسرع أو أبطأ مرتبطة بالعمر، أحد هذه العوامل التي تؤثر على بنية الدماغ هو الوزن الزائد في الجسم. تعمل السمنة على تغيير عملية الشيخوخة الطبيعية عن طريق تسريعها.

خلصت دراسة بحثية أجريت في جامعة كامبريدج إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم كمية أقل من المادة البيضاء في أدمغتهم مقارنة بالأفراد ذوي الوزن الطبيعي.

تمت دراسة بنية الدماغ لـ 473 فردًا في هذه الدراسة. وأظهرت البيانات أن أدمغة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة تبدو أكبر سنا من الناحية التشريحية بما يصل إلى عشر سنوات مقارنة بنظرائهم ذوي الوزن الطبيعي.

تراجع في الوظيفة التنفيذيةوبحسب موقع health centeral تسبب السمنة تراجع فى وظائف المخ، وتشير الوظيفة التنفيذية إلى الجزء من عقلك الذي يساعدك على إنجاز مهامك اليومية، ويشمل أشياء مثل حل المشكلات ومدى الانتباه والذاكرة العاملة، وهي: ما يمكنك تخزينه في ذاكرتك المباشرة للتفكير السريع ومعالجة المعلومات والتنفيذ.