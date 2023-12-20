شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة أمراض صدر تقدم روشتة من 7 خطوات لتجنب أمراض الجهاز التنفسى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء تكثر الأمراض التنفسية، خاصة تلك المتعلقة بالجهاز التنفسى العلوى بالصدر، حيث يجلب هذا التغيير فى درجات الحرارة الحساسية الموسمية والسعال ونزلات البرد، خاصة لدى أصحاب المناعة المنخفضة، وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة داليا الشعراوى أستاذ مساعد الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة طنطا، أنه مع دخول فصل الشتاء تتكرر الالتهابات التنفسية والتى تستدعى تعزيز صحة الجهاز المناعى للشخص، حيث يعد أفضل شىء بدلا من التعامل مع الأعراض وعلاجها.

وأضافت أستاذ الأمراض الصدرية فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أنه يجب اتباع عدد من النصائح لتجنب أعراض الحساسية الموسمية والتهابات الجهاز التنفسى وهى:

1. عدم التعرض لتيارات الهواء البارد مباشرة، خاصة إذا كنت تجلس فى مكان دافئ قبلها، وإن اضطررت إلى ذلك يجب تغطية الفم والأنف بماسك طبى.

2. تجنب التعرض للروائح النفاذة قدر المستطاع، لأنه تسبب تهيجا فى الصدر والأنف، وإذا كانت هناك روائح نفاذة اعمل على تهوية مكانك جيدا.

3. ابتعد عن الاختلاط القوى والمباشر بالحيوانات والطيور بالمنزل والحرص على إبعادهم عن أماكن النوم.

4. الإكثار من شرب السوائل الدافئة على مدار اليوم وخاصة قبل النوم لتهدئة الصدر .

5. الإكثار من الفاكهة الموسمية خاصة الغنية بفيتامين سى لرفع المناعة وتعزيز كفاءة الصحة خاصة الجوافة والبرتقال.

6. ضرورة الحصول على الأمصال واللقاحات الضرورية ضد العدوى التنفسية أهمها مصل الأنفلونزا الرباعى ومصل المكورات الرئوية.

7. البعد عن أماكن التدخين والأماكن المزدحمة، فالتأثير السلبى للتدخين أقوى من التدخين نفسه، خاصة على بعض الفئات منها الأطفال والحوامل.