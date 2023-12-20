أطعمة لعلاج الاكتئاب في الشتاء



بيروت - نادين محمد - لماذا يمكن أن يؤدي تناول الخضروات الورقية الداكنة أو السلمون أو البذور إلى تحسين حالتكِ المزاجية إذا كنت تعاني من الاكتئاب خلال الشتاء؟.

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي خطير يسبب الحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها الشخص سابقًا، مما يجعل من الصعب على الأشخاص المصابين بهذه الحالة من القيام بأنشطتهم اليومية المعتادة، المشكلة أن هذه الحالة تزداد في الشتاء.

إلى جانب الحزن وفقدان الاهتمام، تشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب التعب و نقص الطاقة، التغيرات في الشهية، زيادة أو فقدان الوزن دون عمد، مشاكل النوم، مشاكل التركيز، الشعور بالذنب عدم القيمة، و ربما يصل الأمر إلى أفكار الانتحار.

يتضمن علاج الاكتئاب عادةً العلاج النفسي بالتواصل المباشر مع متخصص أو الأدوية أو مزيج من الاثنين. يمكن لبعض التغييرات البسيطة مثل اتباع نظام غذائي صحي، أن تساعد الأشخاص المصابين بالاكتئاب على الشعور بالتحسن.

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب الحزن المستمر-المصدرfreepik

تقول الخبراء إن سوء التغذية يلعب دوراً هاماً في الإصابة بالاكتئاب . الغذاء يشبه المركب الدوائي الذي يؤثر على الدماغ، لما قمتي بإعداد وجباتكِ وفقًا لقواعد

صحية، كلما كان أداء دماغكِ أفضل.

على الرغم من أن النظام الغذائي الصحي ليس بديلاً عن علاجات الاكتئاب، إلا أنه يلعب دورًا مهم في الحد من الأعراض لاسيما في الشتاء. تظهر الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات، على سبيل المثال، يحد من أعراض الاكتئاب مقارنة بالأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المسببة للالتهابات مثل اللحوم الحمراء والمعالجة والوجبات السريعة.

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نظام غذائي يحد من تبعات الاكتئاب



على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد توصي به إرشادات العلاج للأشخاص المصابين بالاكتئاب، تشير الدراسات إلى أن دمج الأطعمة التالية بانتظام في نظامكِ الغذائي يحسن مزاجكِ إذا كنت تعانين من هذه الحالة.

السمك



تظهر الأبحاث أن نقص فيتامين د يرتبط بالاكتئاب. الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من فيتامين د شهدوا تحسنا في أعراض الاكتئاب . لذلك أكثري من تناول الأسماك - وخاصة سمك السلمون والتونة والماكريل.

سمك التونة والسلمون والماكريل غني أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي ترتبط أيضًا بالاكتئاب خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من نقص أوميغا 3.

البروتين الخالي من الدهون



يشتهر البروتين الخالي من الدهون بفوائده الصحية الجسدية مثل تقوية العضلات وتحسين صحة القلب وتحسين فرص فقدان الوزن - ولكن هل تعلمي أنه قد يساعد في تعزيز صحتك العقلية أيضًا؟

البروتين الخالي من الدهون يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية. على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول الدور الذي يلعبه البروتين في إدارة الاكتئاب، فقد وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 18000 من البالغين الأمريكيين أن تناول البروتين الغذائي يقلل من خطر أعراض الاكتئاب.

ويشير الخبراء إلى أن الجبن والحليب قليل الدسم والبيض والدجاج والديك الرومي والأسماك ولحوم البقر الخالية من الدهون واللبن اليوناني قليل الدسم والفاصوليا كلها مصادر جيدة للبروتين الخالي من الدهون.

هذه الأطعمة مليئة أيضًا بفيتامين ب12 الذي يساعد في حماية الجهاز العصبي لذلك يحسن الصحة العقلية.

يشتهر البروتين الخالي من الدهون بفوائده الصحية الجسدية --المصدرfreepik

الخضروات الورقية الداكنة

الأطعمة مثل السبانخ والكرنب هي مصادر ممتازة للمغنيسيوم ، والذي يساعد في تعزيز المزاج. انخفاض المغنيسيوم شائع بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب، وخاصة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.



الشاي الأخضر



يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية في العالم، ويحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، مثل تحسين صحة القلب، وانخفاض نسبة الكوليسترول، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري.

تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يعزز الحالة المزاجية لأنه يحتوي على حمض أميني له تأثيرات إيجابية مختلفة على الدماغ والجسم، مثل زيادة التركيز واليقظة والهدوء والاسترخاء.

لا يوجد أي ضرر في إضافة كوب أو بضعة أكواب من الشاي الأخضر إلى يومك. ومع ذلك، انتبهي لمحتوى الكافيين الموجود في الشاي الأخضر، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو الكلى. يحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر على حوالي 28 ملغ من الكافيين .

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المكسرات والبذور



المكسرات والبذور ليست لذيذة ومشبعة فحسب، بل يمكنها تحسين مزاجكِ أيضًا.

ويرجع ذلك إلى أن المكسرات والبذور غنية بـ التريبتوفان وهو حمض أميني أساسي يحتاجه الجسم لصنع السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تشارك في تنظيم الحالة المزاجية وتلعب دورًا رئيسيًا في الاكتئاب.

المصدر : مايو كلينك

