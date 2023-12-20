وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الاولية: يوجد لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها.. وحاليا النظام الصحي الإلكتروني موجود في 95%؜ من المراكز الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية الدكتور “خالد عبد الكريم”، أن المملكة العربية السعودية اهتمت بتطوير القطاع الصحي، لتجعله مميز بشكل ينافس القطاعات الصحية في الدول الكبرى في العالم.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن الأسرة السعودية تحظى باهتمام بالغ من قبل وزارة الصحية السعودية، حيث يوجد لكل أسرة طبيب وممرض خاص بها.

وأفاد بأن النظام الصحي الإلكتروني حاليا موجود في 95% من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى المملكة، فيما يشير إلى مدى التقدم التقني المستخدم في القطاع الصحي.