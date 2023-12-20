صحة ورشاقة

وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الاولية: يوجد لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها.. وحاليا النظام الصحي الإلكتروني موجود في 95%؜ من المراكز الصحية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية الدكتور “خالد عبد الكريم”، أن المملكة العربية اهتمت بتطوير القطاع الصحي، لتجعله مميز بشكل ينافس القطاعات الصحية في الدول الكبرى في العالم.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن الأسرة السعودية تحظى باهتمام بالغ من قبل وزارة الصحية السعودية، حيث يوجد لكل أسرة طبيب وممرض خاص بها.

وأفاد بأن النظام الصحي الإلكتروني حاليا موجود في 95% من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى المملكة، فيما يشير إلى مدى التقدم التقني المستخدم في القطاع الصحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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