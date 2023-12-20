تعرف على أسباب استئصال الرحم.. بعد إجراء دعاء فاروق نفس الجراحة

القاهرة - سامية سيد - بعد أن كشفت الإعلامية دعاء فاروق خلال ظهورها فى برنامج "واحد من الناس" استئصالها للرحم قائلة: "كانت فترة صعبة جدا وبدأ الأمر بأن بطنى بتوجعنى ولا أعرف السبب ولكنها إرادة الله ولم يصيبنى الضيق بعد الاستئصال "، نتعرف فى هذا التقرير على أسباب استئصال الرحم.

أسباب استئصال الرحم

صرح الدكتور أحمد راشد، استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، عن أسباب استئصال الرحم، ومنها:

-الأورام الليفية

في حالة وجود العديد من الأورام الليفية ذات الحجم الكبير والتي تنمو داخل الرحم والمسببة للنزيف الحاد وفقر الدم والأنيميا، فقد يكون الخيار الأمثل في العديد من الأحوال هو الاستئصال.

-بطانة الرحم المهاجرةتعتبر أنسجة تنمو علي المبيضين وقناتي فالوب وقد تصل إلي الغشاء البريوني، وتسبب في تعرض النساء المصابة للعديد من المضاعفات، وقد يكون الحل استئصال الرحم لتجنب ظهور وانتشار البطانة في الرحم، ويكون خيار الاستئصال آخر إجراء بعد الخضوع للعلاجات المختلفة منها العلاجي، وأيضا استئصال البطانة المهاجر. -النزيف المهبلي الغزير

قد يكون تعرض النساء للنزيف الشديد في المهبل والرحم، خلال الدورة الشهرية، أو النزيف دون وجود سبب أي في أيم غير موعد الدورة الشهرية، قد يكون الإستئصال الحل لجنب مضاعفات النزيف ومنها الأنيميا.

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الإصابة بالسرطان

عند تعرض النساء للإصابة بسرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم، قد يكون الاستئصال للرحم أحد الخيارات الجيدة التي يجب القيام بها لتجنب انتشار المرض.