رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم: مليونا شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم الدكتور “صالح الشرفاء”، أن هناك ما يقارب 2 مليار إنسان حول العالم يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية يوجد بها 2 مليون شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أن الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم ستعقد مؤتمر تناقش فيه الأساليب والوسائل الصحيحة لمعالجة أمراض ضغط الدم، ومعرفة أبرز الطرق الوقائية والعلاجية من هذا المرض.