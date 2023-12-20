استشاري في أمراض القلب: القهوة السعودية لا تسبب مرض الضغط.. بشرط أن تكون في حدود أقل من 10 “فناجيل” يوميا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور “خالد النمر”، أن القهوة السعودية لا تسبب أمراض ضغط الدم، بل على العكس هي مفيدة صحيا لكن بشروط محددة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن القهوة السعودية هي رمز من رموز التاريخ والتراث السعودي، التي يجب أن يفتخر بها كل مواطن سعودي.

وأوضح أن القهوة السعودية لها العديد من الفوائد الصحية، لكن بشرط ألا يتجاوز الشخص شرب 10 “فناجيل يوميا.