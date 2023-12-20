له 6 منافع .. ما هو البروبيوتيك وإليك أهم مصادره

بيروت - نادين محمد - فوائد البروبيوتيك للنساء عديدة أبرزها تحسين صحة الأمعاء والجهاز المناعي ووظيفة الدماغ. كما أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تساعد أيضًا في علاج الإمساك وضغط الدم وصحة الجلد .

ما هو البروبيوتيك وأهم فوائده ومصادره

تعد واحدة من أكثرفوائد البروبيوتيك للنساء شيوعًا هي Lactobacillus ، والتي يمكن أن تساعد في دعم جهاز المناعة، ومستويات السكر في الدم الصحية ، وتسهيل الهضم، وقد تساعد في منع عدوى الخميرة. إليك أهم فوائد البروبيوتيك للنساء وهي كالتالي:



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تحسين وظيفة القناة الهضمية

يسمح الحفاظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء بوظيفة الأمعاء الطبيعية، في حين أن بعض التغييرات في بكتيريا الأمعاء يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية. يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن الصحي للبكتيريا في الأمعاء، وتساعد على إعادة تكاثر البكتيريا الصحية.

على سبيل المثال ، يؤدي تناول المضادات الحيوية إلى قتل العديد من بكتيريا الأمعاء النافعة. هذا يترك مجالًا للبكتيريا والفيروسات والفطريات السيئة لتتكاثر. إن تناول البروبيوتيك أثناء وبعد المضادات الحيوية أمر لا بد منه للحفاظ على الصحة.

أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي - الصورة من موقع AdobeStock

التقليل من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي

قد تكون اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) ناجمة جزئيًا عن تغيرات في البكتيريا الطبيعية الموجودة في الأمعاء. تشير بعض الأبحاث إلى أن البروبيوتيك قد تقلل من شدة أعراض القولون العصبي بما في ذلك الإسهال والإمساك والانتفاخ وآلام البطن والغاز.

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تقليل وتيرة الإسهال

في حين أن هناك العديد من أسباب الإسهال، فإن التغيير في بكتيريا الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى براز رخو. غالبًا ما تعطل المضادات الحيوية توازن ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية والتسبب في فقدان البكتيريا الجيدة.

قد يقلل تناول البروبيوتيك لعلاج الإسهال من خطر ظهور المضادات الحيوية عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا . يحتوي Omni-Biotic AB 10 على عشر سلالات بكتيرية مختارة بعناية تعمل على استعادة ميكروبيوم الأمعاء وتقليل الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية.

تقليل الغازات والانتفاخ

مكملات البروبيوتيك تحسن ميكروبيوم الأمعاء - الصورة من موقع Freepik

تعد الغازات والانتفاخ من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة. تشمل الأسباب المحتملة للغازات والانتفاخ عدم التوازن في ميكروبيوم الأمعاء ، ونمو الخميرة ، وعدم تحمل الطعام.

يمكن أن يكون أيضًا علامة على حالة أكثر خطورة مثل القولون العصبي. يمكن أن تساعد مكملات البروبيوتيك في إعادة التوازن إلى ميكروبيوم الأمعاء وحتى تساعد في طرد البكتيريا السيئة.

تشير بعض الأدلة إلى أن البروبيوتيك قد تساعد في تقليل هذه الأعراض، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.

تحسين المزاج وتقليل التوتر

مكملات البروبيوتيك تحسن الحالة المزاجية- الصورة من موقع Freepik

تنتج البكتيريا الموجودة في الأمعاء نواقل عصبية تكون بمثابة رُسُل لجسمك. تساعد الناقلات العصبية في النوم ، والمزاج ، وكذلك التحكم في وظائف المثانة والقلب. من المعروف أن الإجهاد يزعج بكتيريا الأمعاء ، مما قد يؤثر على كمية ووظيفة الناقلات العصبية.

يمكن أن تساعد مكملات البروبيوتيك في إعادة تكاثر بكتيريا الأمعاء أثناء وبعد فترات التوتر وقد ثبت أنها تحسن الحالة المزاجية والنوم والوظيفة الإدراكية.

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فوائد لجهاز المناعة

البروبيوتيك يحسن الاستجابة المناعية.​​​​​- الصورة من موقع AdobeStock

البروبيوتيك يحسن الاستجابة المناعية. على سبيل المثال، ثبت أن سلالة الكائنات الحية المجهرية تزيد من الخلايا التنظيمية التائية. تساعد هذه الخلايا في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية ويمكن أن تساعد في الحد من أمراض الالتهابات المزمنة.

أهم مصادر البروبيوتيك

بعد التعرف على فوائد البروبيوتيك إليك العديد من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على البروبيوتيك الطبيعي، وبصرف النظر عن الزبادي إليك أهمها .

البطاطس

استهلاك البطاطس النيئة أو المطبوخة له فوائد صحية عديدة؛ حيث تحتوي البطاطا المطبوخة والمبردة على نشا مقاوم، وهو شكل من أشكال البروبيوتكس يساهم استهلاكها في تحسين إنتاج بكتيريا الأمعاء.

الموز غير ناضج

تشير الدراسات البحثية إلى أن استهلاك الموز غير الناضج، الذي لا يزال أخضرَ في الخارج، يحتوي أيضًا على البروبيوتيك الطبيعي الذي يمكنه تحسين إنتاج البكتيريا السليمة في الأمعاء .

مخلل الملفوف

حمض اللاكتيك يسمح بإنتاج بكتيريا الأمعاء الصحية، وهو أيضاً بروبيوتيك طبيعي ممتاز.

الشوكولاته الداكنة

تعمل الشوكولاتة الداكنة كمضاد حيوي طبيعي يتم امتصاصه في بطانة المعدة وتعزز إنتاج بكتيريا الأمعاء.

الثوم

أثبت الثوم أنه بروبيوتيك طبيعي آخر؛ لأنه يحسن إنتاج البكتيريا السليمة في الأمعاء والمهبل سواء في شكله الخام، وأيضاً عند الطهي والاستهلاك.

الزيتون المخلل

لديه القدرة على تحسين إنتاج البكتيريا السليمة في الأمعاء .

المصدر : موقع .omnibioticlife