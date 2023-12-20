شكرا لقرائتكم خبر عن نتناوله يومياً.. مشروب شهير ورخيص الثمن يطيل العمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة طبية حديثة، عن آثار إيجابية لتناول الشاي على الصحة، مشيرة إلى فوائد عديدة للمشروب الشعبي.

وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية "حوليات الطب الباطني"، أن من يشربون الشاي بمعدل يزيد عن كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي.

وبحسب الدراسة فإن النتائج الإيجابية لشرب الشاي لم تتأثر سواء تم تناوله بدون إضافات أو مع السكر والحليب مثلا، وفق "سكاي نيوز".

ورأى الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85 في المئة من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كانوا يشربون الشاي بانتظام.

واتضح للباحثين أن شرب الشاي كان مرتبطا بانخفاض طفيف بنسبة تتراوح بين 9 و13 في المئة بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.