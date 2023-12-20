شكرا لقرائتكم خبر عن قشور فاكهة شهيرة تعزز المناعة وصحة القلب والكلى والكبد وتعالج البواسير ورائحة الفم الكريهة وتحارب التجاعيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الرمان ثمرة من الثمار ذات المذاق اللذيذ والفوائد العديدة التي تعود على صحة الجسم، ولطالما وصف في الطب القديم لعلاج العديد من الأمراض، إضافة إلى ما أثبته الطب الحديث من دوره في مقاومة السرطانات وعلاجها والوقاية من العديد من المشاكل الصحية الأخرى،

فما أهم فوائد قشر الرمان؟ فوائد قشر الرمان المغلي بالإمكان غلي قشور الرمان المجففة وشرب المياه بعد تصفيتها لتحصيل العديد من الفوائد التي تشمل: علاج مشاكل الهضم واضطرابات المعدة. السيطرة على مشاكل القولون. تعزيز صحة الكلى والكبد. مشروب مثالي للقضاء على الطفيليات. ويمكن غلي مسحوق قشور الرمان أو القشور المجففة مع خليط أعشاب يحتوي على: النعناع، والزنجبيل، والكمون، والشاي الأخضر مع ملعقة عسل صغيرة، للحصول على مشروب معزز للمناعة وطارد للطفيليات. أو بالإمكان جمع هذه المكونات على شكلها الجاف وطحنها سويًا ومن ثم إضافة ملعقة منها إلى كوب من الماء المغلي وشربها، ومن ثم إضافة العسل إليها.

فوائد قشر الرمان المطحون وطريقة استخدامه

بالإمكان استخدام قشر الرمان المطحون لعلاج عدة مشاكل صحية عن طريق استخدام عدة وصفات: للتخلص من رائحة الفم الكريهة: تناول ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون لعلاج رائحة الفم الكريهة. لخفض ضغط الدم وتقليل التوتر وتعزيز صحة القلب: قم بتناول كوب من مغلي قشر الرمان المطحون يوميًا.

للتخلص من آلام الحلق: تناول ملعقة كبيرة من مطحون قشر الرمان أو الغرغرة بمائه بعد غليه. تقوية العظام وتعزيز صحتها: يساعد تناول مغلي مطحون قشر الرمان مع عصير الليمون والملح على التقليل من فقدان كثافة العظم، وبالتالي الوقاية من هشاشة العظام.

تجفيف قشر الرمان

عندما نتكلم عن قشر الرمان (Pomegranate peel) فنحن نقصد هنا القشرة الكاملة الداخلية والخارجية والمحيطة بالبذور فقط دون اللب الأصفر الداخلي ذو المذاق المر، سنحدثكم هنا بشكل خاص حول فوائد قشر الرمان وكيفية استخدامه: كيفية تجفيف قشور الرمان؟ عادةً ما تتم عملية تجفيف قشور الرمان من خلال تطبيق الآتي: خذ حبة الرمان الطازجة وقم بقطعها إلى نصفين من الوسط. اقطعها أربعة أقسام لتسهل عملية إزالة البذور الحمراء واللب المر منها. خذ القشور الخارجية وقطعها إلى قطع أصغر لتسهيل عملية التجفيف. ضعها على قطعة قماش جافة وعرضها لأشعة الشمس مباشرة. بعد أن يتم تجفيفها تمامًا بإمكانك استخدامها كما هي أو أن تقوم بطحنها باستخدام المهراس (الهاون).

اعمل على حفظها في كيس محكم الإغلاق أو في علبة خاصة. فوائد قشر الرمان للبشرة لقشر الرمان العديد من الفوائد التي تعود على البشرة والشعر والجمال والتي تشمل: مطحون قشر الرمان هو مرطب طبيعي للبشرة: يمكن خلطه مع اللبن ووضعه على الوجه لمدة عشرة دقائق ثم غسله بالماء البارد. مقشر طبيعي للبشرة لإزالة الخلايا الميتة:

يمكن خلط السكر البني مع مسحوق قشر الرمان وزيت الزيتون واستخدامه لتقشير البشرة بتدليكها به ثم غسلها بماء فاتر.

الوقاية من أشعة الشمس وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد: قم بمزج مسحوق قشر الرمان مع مجموعة من الزيوت العطرية وفيتامين ه، ثم ضعه على بشرتك كواقي طبيعي من الشمس. معالجة حب الشباب ومحاربة البثور: اعمل على مزج مسحوق قشر الرمان مع القليل من ماء الورد وتطبيقه على الوجه لمدة 20 دقيقة. محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن: استخدم مسحوق قشر الرمان مع زيت الزيتون أو الأفوكادو أو الحليب وقم بتطبيقه لمدة ربع ساعة على الوجه ومن ثم غسله بالماء الفاتر.

يعزز صحة الشعر ويقويه: بفضل محتواه من المعادن ومضادات الأكسدة، كما ويحارب قشرة الرأس. فوائد قشر الرمان وجد بأن قشور الرمان قد تساعد في تعزيز الصحة العامة وعلاج بعض الأمراض عند تناولها، وذلك بسبب محتواها من كل من: مركبات الفلافونويد (Flavonoids). المركبات الفينولية (Phenolic compounds). مادة دباغية (Tannins). مجموعة متنوعة من المعادن، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والكالسيوم والفوسفور والسكريات المعقدة.

وإليكم أهم فوائد قشور الرمان هذه:

1- الوقاية من أمراض القلب مضادات الأكسدة القوية تتواجد في بذور الرمان الحمراء وكذلك في قشورها مثل؛ مركبات الفلافونويد (Flavonoids) والمركبات الفينولية (Phenolic compounds). حيث تساعد في مكافحة الالتهابات وأمراض القلب والشرايين، كما أن قشر الرمان هو مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم وهما عنصرين مهمين جدًا لعمل القلب والشرايين وتنظيم ضغط الدم والسيطرة عليه. بالإضافة لذلك فتناول مغلي قشر الرمان المطحون يساهم في تقليل مستويات الكولسترول في الدم ويساعد على مكافحة تصلب الشرايين.

2- تعزيز صحة القناة الهضمية وجد بأن قشور الرمان لها خصائص مضادة لالتهابات الجهاز الهضمي والأمعاء وتسهيل عملية الهضم، إذ تساعد على وقف النزيف في الأمعاء وتعزز من عمل بطانتها بفضل محتواها من بعض المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمواد الدباغية (Tannins) وبالتالي فهي تساعد في الوقاية من الإسهال وعلاجه. كما ويعد قشر الرمان طارد للطفيليات والديدان التي قد تكون داخل الأمعاء، ويساهم في تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير، وأما بالنسبة إلى طريقة تحضيره فهي تتم من خلال شرب كوب من منقوع قشر الرمان لمدة ثلاث أيام بالأسبوع، مع إضافة القليل من الكمون إليه، وينصح باستشارة الطبيب المختص والمعالج قبل ذلك.

3- علاج التهاب الحلق قشر الرمان يمكن أن يساهم في تهدئة أعراض التهاب اللوزتين والحلق بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وبفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحويها مثل؛ مركبات الفلافونويد، ويستخدم في هذه الحالة من خلال غلي مجموعة من قشور الرمان المجففة أو مسحوقها في الماء ومن ثم اشرب المغلي. أو بامكانك الغرغرة باستخدامه فهذا سيساعدك على تقليل آلام اللوزتين والتهاب الحلق أيضًا في بعض الحالات.

4- تعزيز صحة الفم والأسنان من فوائد قشر الرمان أنه يساعد في علاج مجموعة من مشاكل الفم والأسنان عن طريق تطهير الفم وموازنة بيئة البكتيريا فيه، ومن بين هذه المشاكل التي يعمل على مكافحتها: مشكلة رائحة الفم الكريهة. تسوس الأسنان. التهاب اللثة. تقرحات الفم. ويطبق في هذه الحالة عن طريق القيام بالغرغرة مرتين يوميًا بمزيج مكون من ملعقة كبيرة من مطحون قشر الرمان الجاف مع كوب ماء للقضاء على رائحة الفم الكريهة، أو دلك اللثة بالمسحوق لتخفيف تورمها ولمحاربة التسوس.

5- تعزيز صحة العظام وجد بأن تناول مسحوق قشور الرمان يمكن أن يساهم في التقليل من فقدان كثافة العظام والوقاية من ترققها، خاصة في مرحلة ما بعد الأربعين وانقطاع الطمث، وذلك بفضل محتواه من الكالسيوم والفسفور. بالإضافة إلى أن خصائصه المضادة للالتهابات تساهم في تعزيز صحة العظام والمفاصل، إذ يُنصح بشرب خليط من مسحوق قشر الرمان مع عصير الليمون لتحصيل هذه الفائدة.

6- فوائد قشر الرمان للتنحيف قد ينصح أحيانًا بتجربة مغلي قشر الرمان في موضوع خسارة الوزن والحميات، فشرب مغلي قشر الرمان مع الزنجبيل أو النعناع قد: يساعد في تسهيل عملية الهضم والإخراج. يشجع عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم. يساعدك على الشعور بالإمتلاء وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم. كما ننصحك بشرب هذا المغلي من مرة إلى مرتين في اليوم الواحد لتحصيل هذه الفائدة في مثل هذه الحالات.

7- فوائد قشر الرمان للمعدة يعمل قشر الرمان المجفف عند تناوله على شكل مغلي أو مسحوق على تحسين صحة الجهاز الهضمي والمعدة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومادة العفص، كما ويعمل قشر الرمان على علاج مشاكل حموضة المعدة والقرحة والتهاباتها والتخفيف من حدة الأعراض. إذ يُنصح بتناول مزيج من مطحون قشر الرمان المجفف مع اللبن والملح الصخري لعلاج مشاكل الهضم.