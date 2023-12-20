شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصيب مرض الخرف الشباب؟ أستاذة طب مسنين توضح الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشعر الكثير منا بالنسيان ويعتقد أنه مصاب بالزهايمر المبكر، ولكن هل كل من ينسى يكون حقا مصاب بالزهايمر وهو أحد أنواع الخرف؟ وهل يصيب الخرف الشباب أيضا، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

قالت الدكتورة ولاء وسام، أستاذة طب المسنين ومدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، إن الخرف المبكر يصيب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وغالبا يصيب الشباب في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمرهم.

وأضافت أنه من المرجح أن يسبب الخرف المبكر مشاكل في المشي أو الحركة أو التوازن أو التنسيق، وقالت إن أعراض الخرف المبكر تشمل: تغييرات في الشخصية، نسيان الأحداث خاصة تلك المتعلقة بالذكريات الحديثة، نسيان المواعيد أو أسماء الزملاء في العمل.

وتابعت أن من أعراضه أيضا التوتر والارتباك في أماكن مألوفة سابقًا،عدم القدرة على العثور على الطريق إلى المنزل، الخلط بين المهام المألوفة مثل التعامل مع الأموال أو إجراء مكالمة.

وأشارت إلى أن مريض الخرف يجد صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة وصعوبة في الحركات أو التنسيق الجسدي وصعوبة في تعلم أشياء جديدة والتكيف مع التغييرات في المنزل أو العمل، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يتم الاستمتاع بها سابقًا والانسحاب من التواصل الاجتماعي وتقلبات مزاجية.

وأوضحت أن النسيان المتكرر الذى يؤثر على حياة الشخص وعلاقاته قد يدل على الإصابة بالخرف ويجب زيارة طبيب عند ظهور الأعراض السابقة.