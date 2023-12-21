شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من النهجان فى الراحة.. اعرف الأسباب والفحوصات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من النهجان دون وجود سبب واضح، ولذا كشف الدكتور محمد إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي والكبد كلية طب سوهاج، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للشعور بهذا العرض، ومنها الأنيميا ومشاكل القلب، والحمي الروماتيزمية، أو مشكلة في الرئة، او الحجاب الحاجز، وأمراض الكلى والكبد، وقد يكون العامل نفسيا في المقام الأول.

وقدم استشاري الجهاز الهضمي بعض الأسباب المؤدية للإصابة بالنهجان أثناء الراحة أي في حالة عدم القيام بأي مجهود، ومن ضمنها الإصابة بالأنيميا فنقص نسبة الحديد المصحوب بالخمول وسرعة ضربات القلب والدوخة أبرز الأسباب، لافتا إلى أنه في حالة الإصابة بأمراض القلب وضعف عضلة القلب، وانسداد الشرايين، يعرضك للنهجان.

واستكمل حديثه قائلاً، إن انخفاض ضغط الدم وتناول بعض الأدوية كمضادات الإكتئاب، يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالنهجان، فتعرض الجسم لنقص في تدفق الدم المحمل بالأكسجين يتسبب في التعرض للنهجان، موضحا أن الإصابة بالجلطات الدموية تسبب النهجان، الذي يصاحبه ألم الصدر والتعرق الشديد، والتعب والإعياء.

وقدم استشاري الجهاز الهضمي، بعض الفحوصات الطبية اللازمة التي يجب القيام بها، للتأكد من حالتك الصحية، ومنها صورة الدم الكاملة ، الأشعة المقطعية على الصدر للتأكد من صحة الرئة، ومن الضروري القيام بتحليل وظائف الكلى ووظائف الكبد، ورسم القلب، وقياس ضغط الدم بشكل مستمر.