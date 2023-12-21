شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل اللبن الرائب المشروب الأفضل فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللبن الرائب تزداد أهميته في فصل الشتاء، حيث يمد الجسم بالكثير من الفوائد التي يجب الحصول عليها لتجنب العديد من المضاعفات الصحية، وذلك وفقا لتقرير موقع timesofindia.

أشار التقرير إلى أنه لا يقتصر تناول اللبن الرائب على أي موسم معين، ولكن يمكن الاستمتاع به طوال العام، بما في ذلك فصل الشتاء، وذلك لأن اللبن الرائب هو طعام غني بالمغذيات ويوفر العديد من الفوائد الصحية، بغض النظر عن الموسم الذي يتناوله خلاله.

يحتوي اللبن الرائب علي البروبيوتيك المهم لصحة الأمعاء، فهي بكتيريا مفيدة تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ويعد الحفاظ على صحة الأمعاء أمرًا مهمًا للصحة العامة، وإدراج اللبن الرائب في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في توازن صحة الأمعاء.

كما أن اللبن الرائب يحتوي علي بعض العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين وفيتامين ب، وهذه العناصر الغذائية مهمة لصحة العظام، ووظيفة المناعة، والتغذية الشاملة، مما يجعل اللبن الرائب إضافة صحية للنظام الغذائي اليومي.

ويمكن دمج اللبن الرائب في وصفات الشتاء المختلفة، مثل الشوربة والصلصات، للحصول علي فوائده، وأيضا عليك تناوله دافئا خلال فصل الشتاء ، ويمكنك التفكير في دمج اللبن الرائب في المشروبات الدافئة.