شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لمرضى القلب فى الشتاء لتجنب خطر المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجة الحرارة، قد يحتاج بعض الفئات من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب إلى اتخاذ احتياطات إضافية وتجنب الأمراض والالتهابات الموسمية. ووفقا لتقرير موقع " TheHealthSite "، يرتفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل خاص خلال فصل الشتاء، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة إلى تلف غير متوقع في القلب أو تفاقم الأعراض، مما قد يزيد من احتمال دخول المستشفى أو حتى الوفاة، وتعد النوبات القلبية سببًا مهمًا للوفاة في جميع أنحاء العالم.





نصائح لمرضى القلب في الطقس البارديجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الطقس البارد، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب توخي الحذر بشكل خاص، وفيما يلي بعض النصائح الفعالة للحفاظ على صحة القلب خلال أشهر الشتاء:

-قلل من الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق في البرد.

-ارتدي عدة طبقات من الملابس الدافئة إذا خرجت.

-تجنب الإفراط في ممارسة الرياضة والنشاط البدني الشاق في البرد، لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في القلب .

-انتبه إلى ارتفاع درجة الحرارة، الذي يمكن أن يحدث عند ارتداء الملابس الدافئة وممارسة الرياضة، ثم خلع الملابس عند التعرق، هذا التقلب في درجة الحرارة يمكن أن له آثار سلبية على المصابين بأمراض القلب.

-عدم اتباع نمط حياة غير صحي لأنه يمكن أن يتسبب في تمدد الأوعية الدموية، مما يخلق إحساسًا بالدفء بينما يسحب الحرارة بعيدًا عن أعضائك الحيوية.

-تأكد من الترطيب الكافي عن طريق شرب الكثير من الماء، لأن الجفاف السريع في الطقس البارد يمكن أن يجهد الجهاز الأيضي، اختر وجبات خفيفة وسهلة الهضم وتجنب الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة المالحة والدهنية .

-الحصول على لقاح الأنفلونزا للتخفيف من خطر الإصابة بالأنفلونزا خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض الرطوبة في الأماكن المغلقة ودرجات الحرارة المتجمدة، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب معرضون بشكل خاص للإصابة بالأنفلونزا، لذا يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا.