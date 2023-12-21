علاج ارتفاع ضغط العين في المنزل بعلاجات سريعة

بيروت - نادين محمد - ارتفاع ضغط الدم في العين يعني أن الضغط داخل عينك أعلى من الطبيعي، ولكن لا يوجد أي ضرر في العصب البصري، تُنتج العين باستمرار سائلًا شفافًا ويؤدي تراكمه وفشل تصريف السوائل إلى ارتفاع الضغط في العين إلى أعلى من 21 ملم زئبق في إحدى العينين أو كلتيهما.

لا توجد طريقة لتجنب ارتفاع ضغط العين، ولكن يساعد إجراء فحوصات العين بشكل دوري في اكتشافه مبكراً ومحاولة الوقاية من المضاعفات

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم في العين؟

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يعد ارتفاع ضغط العين مصدر قلق للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في العين لأنه أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض الجلوكوما بالعين.ينجم ارتفاع الضغط داخل العين عن خلل في إنتاج وتصريف السوائل في العين

يتم إنتاج المزيد من السوائل بشكل مستمر ولكن لا يمكن تصريفها بسبب قنوات الصرف التي تعمل بشكل غير صحيح. وينتج عن ذلك زيادة كمية السوائل داخل العين، وبالتالي رفع الضغط مما يمكن أن يتضرر العصب البصري في العين بسبب الضغط العالي جدًا.

ما هي أعراض وعلامات ارتفاع ضغط الدم في العين؟

معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم في العين لا يعانون من أي أعراض. ولهذا السبب فإن فحوصات العين المنتظمة مع طبيب العيون مهمة جدًا لاستبعاد أي ضرر قد يلحق بالعصب البصري نتيجة لارتفاع الضغط.

ما هي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم في العين؟

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تعدالمضاعفات المهمة الوحيدة لارتفاع ضغط الدم في العين هي الإصابة بالجلوكوما في غضون خمس سنوات. وهي حالة يحدث فيها تغييرات في بنية العصب البصري أو وظيفته وضيق مجال الرؤية بالتدريج وبمرور الوقت قد يصاب الشخص بالعمى، إذ تعد الجلوكوما السبب الرئيسي الثاني للإصابة بالعمى.

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علاج ارتفاع ضغط العين في المنزل

1. اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات

لقد ثبت أن التغذية الجيدة تلعب دورًا في صحة العين وقد تؤدي إلى إبطاء تطور حالات مثل الجلوكوما حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض الفيتامينات والمواد المغذية قد يكون لها تأثير على ضغط العين وحدوث وتطور الجلوكوما. على وجه الخصوص، يبدو أن الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات A وC، وكذلك الكاروتينات، مفيدة.

لهذا السبب، فإن بعض الخضروات الأكثر أهمية التي يجب دمجها في نظامك الغذائي تشمل الخضار الورقية مثل السبانخ، والكرنب، واللفت، وكرنب بروكسل.

قد تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في منع حدوث المزيد من الضرر للعصب البصري. يمكنك العثور على مضادات الأكسدة في الأطعمة مثل التوت البري والشاي الأسود والأخضر وبذور الكتان والرمان والتوت.

من المهم أيضًا تضمين الأطعمة الأخرى مثل الخوخ والجزر والبنجر والفاصوليا الخضراء والفجل في تناول الفاكهة والخضروات. ويحذر الخبراء من شرب الكثير من القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأن الكافيين قد يزيد من ضغط العين.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز صحة

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يمكن أن تساعدك التمارين المعتدلة في الحفاظ على مستويات الضغط صحية للعين وذلك لأن التمرين يحسن تدفق الدم إلى عينيك وفي جميع أنحاء الجسم. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التمرين القوي إلى رفع ضغط العين داخل العين لذا لا تبالغ في ذلك، كما يمكن أن تساهم بعض أنواع اليوغا أيضًا في ارتفاع ضغط العين داخل العين

3. تناول المكملات الطبيعية

إذا كان لديك نقص في الفيتامينات أو المعادن، فيمكن تناول المكملات الغذائية الطبيعية أو المتاحة دون وصفة طبية لاستعادة هذا النقص، مثل الزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات أ، ب المركب، ج، هـ وكلها مهمة بشكل خاص لأولئك المعرضون للإصابة بالجلوكوما. إذا كنت تشعر أن كمية التغذية التي تتناولها غير كافية، فإن تناول الفيتامينات المتعددة يوميًا يمكن أن يساعدك.

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المصدر: موقع هيلث