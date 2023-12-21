شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها يساعد على خفض السكر فى الدم.. فوائد البنجر لمرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنجر يمتلك فوائد صحية عديدة، وبشكل خاص لمرضى السكر، حيث إنه يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، نتعرف في هذا التقرير على فوائد البنجر لمرضى السكر، بحسب موقع " Health Shot".

فوائد البنجر لمرضى السكر1. انخفاض مؤشر نسبة السكر فى البنجر

الأطعمة ذات نسبة السكر في الدم المنخفضة هي الأطعمة التي لها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم عند تناولها.

يحتوي البنجر على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، لذلك سيكون له تأثير طفيف على مستويات السكر في الدم، ويجب على الأشخاص تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لأنها تسبب زيادة أبطأ وتدريجية في نسبة السكر في الدم.

2. غني بمضادات الأكسدة

تساعد زيادة مستويات مضادات الأكسدة في تقليل مضاعفات مرض السكري، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للطب الاستوائي.

يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، مثل البيتالين، والتي قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. وسوف يساعد في تقليل الالتهاب المزمن وتقليل الإجهاد التأكسدي.

3. غني بالألياف

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الألياف هي صديقك الذي يساعد في التحكم في وزنك ومستويات السكر في الدم.

يعد البنجر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات وهذا يمكن أن يساهم في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

ما هي كمية البنجر التي يجب أن يستهلكها الشخص كل يوم

في حين أن البنجر يمكن أن يكون إضافة مفيدة لنظامك الغذائي، إلا أنه عليك تناوله باعتدال لتجنب المضاعفات. تناول كمية معتدلة، مثل نصف كوب إلى كوب واحد من البنجر المطبوخ أو الخام لكل وجبة، في نظامك الغذائي.