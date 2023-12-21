6 معلومات يجب معرفتها قبل تناول مكملات فيتامين د

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القاهرة - سامية سيد - التعرض لأشعة الشمس أفضل مصادر فيتامين د، والذى نقصه بالجسم يمكن أن يسبب هشاشة العظام ومشاكل صحية أخرى، ويلجأ بعض الناس إلى مكملات فيتامين د، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل تناولها، بحسب موقع "Health shot".

لا يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل مثل هشاشة العظام لدى البالغين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى الكساح عند الأطفال.وعلى الرغم من وجود طرق عديدة للحصول على فيتامين د، إلا أن حوالي مليار شخص في العالم يعانون من نقص فيتامين د، وهي مشكلة صحية عامة عالمية، بحسب الأبحاث.

يلعب فيتامين د دورًا محوريًا في وظائف الجسم المتعددة ويساعد على امتصاص الكالسيوم، وهو أمر حيوي لعظام وأسنان قوية.علاوة على ذلك، فهو يعزز جهاز المناعة، وينظم المزاج، ويدعم وظيفة العضلات، كما أن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري.

ما الذي يجب معرفته قبل تناول مكملات فيتامين د؟

المكملات الغذائية يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة، ولكن قبل تناولها، يجب أن تفكر في بعض الأشياء

1. التشاور مع طبيبك

أعط الأولوية للتشاور مع طبيبك قبل البدء في أي مكملات، وخاصة فيتامين د، لتوجيه الجرعة المناسبة والتفاعلات المحتملة مع الأدوية.

2. تقييم نسبة فيتامين د الحالية

اختبارات الدم يمكن أن تحدد مستويات فيتامين د الموجودة لديك، سيساعدك هذا على معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تناول مكملات فيتامين د.

3. المشاكل الصحية الأساسية

قد تتفاعل بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري مع مكملات فيتامين د لذلك هناك حاجة إلى تعديلات أو مراقبة دقيقة.

4. الوعي بالآثار الجانبية المحتملة

على الرغم من ندرة تناول فيتامين د، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى التسمم وأعراضه مثل الغثيان والضعف والقيء.

5. مزيج مع العناصر الغذائية الأخرى

قد تؤثر بعض المكملات الغذائية أو العناصر الغذائية على امتصاص فيتامين د.

6. التعرض لأشعة الشمس

يساعد التعرض الكافي لأشعة الشمس في إنتاج فيتامين د الطبيعي. لذا، ضع في اعتبارك مستويات تعرضك لأشعة الشمس أثناء استخدام المكملات الغذائية.