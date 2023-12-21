شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك من نزلات البرد وهو رايح المدرسة.. خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فصل الشتاء، وتقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، هناك العديد من النصائح الصحية التي يقدمها الدكتور أحمد عبد العال استشاري طب الأطفال في كلية طب أسيوط، لحماية الأطفال أثناء ذهابهم للمدرسة للوقاية من نزلات البرد والأمراض الفيروسية الأخرى.

أكد استشاري طب الأطفال، أن الطفل يواجه صعوبة في التكيف مع انخفاض درجات الحرارة، وهذا الأمر يتسبب في ضعف الجهاز المناعي، وزيادة فرص إصابتهم بالعديد من الأمراض الفيروسية أبرزها الأنفلونزا، ونزلات البرد.