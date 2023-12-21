هل سيكون أشد فتكاً.. كل ما لاتعرفينه عن متحور كورونا JN.1

بيروت - نادين محمد - جاءت منظمة الصحة العالمية لتثير الجدل من جديد وتعلن عن متحور كورونا JN.1، وهو المتغير الأسرع انتشارا. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها شكلت حوالي 3% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوائل نوفمبر، لكنها شكلت 27.1 % بعد شهر على مستوى العالم وتتوقع أن يؤدي ظهور JN.1 إلى زيادة في الحالات، خاصة في البلدان التي تعاني من فصل الشتاء.

يتطور فيروس كورونا باستمرار إلى أشكال أكثر قابلية للانتقال أو أكثر مهارة في إصابة الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا به سابقًا.

متحور JN.1 في سطور - «الصورة من موقع AdobeStock»

متحور JN.1 في سطور

تم الإبلاغ عن JN.1 لأول مرة في أغسطس. لقد تطور من المتغير BA.2.86 ، وهو سليل أوميكرون، وهو متغير من فيروس كورونا الذي أحدث دمارًا في أوائل عام 2022. ولم ينتشر BA.2.86 على نطاق واسع، لكنه أثار قلق الخبراء لأنه كان لديه عشرات الطفرات في بروتينه الشوكي.

قال جيسي بلوم، عالم الأحياء الذي يراقب متغيرات فيروسات التاجية في مركز فريد هاتشينسون للسرطان، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان JN.1 سيسبب زيادات في حالات العدوى والاستشفاء.

ما هي أعراض JN.1؟ - «الصورة من موقع AdobeStock»

ما هي أعراض JN.1؟

من غير المعروف ما إذا كانت أعراض متحور كورونا JN.1 تختلف بشكل كبير عن المتغيرات الأخرى، وليس هناك ما يشير إلى أنها أكثر خطورة.

وقالت: "أنواع الأعراض ومدى شدتها عادة ما تعتمد بشكل أكبر على مناعة الشخص وصحته العامة وليس على النوع الذي يسبب العدوى".

تشمل الأعراض العامة لمرض كوفيد-19 بوجه عام الحمى والقشعريرة والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان حاسة التذوق أو الشم والتهاب الحلق .

هل توفر اللقاحات الحماية ضد JN.1؟ - «الصورة من موقع AdobeStock»

هل توفر اللقاحات الحماية ضد JN.1؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحصول على لقاح محدث لفيروس كورونا لزيادة الحماية ضد JN.1 ومن المتوقع أن تعمل الاختبارات والعلاجات واللقاحات الحالية لفيروس كورونا ضد السلالة، على غرار الطريقة التي تعمل بها ضد السلالات الأخرى.

ويقول مسؤولو الصحة العامة إن الغرض الأساسي من اللقاحات هو الوقاية من الأمراض الخطيرة، ولا يزال من المتوقع أن يخفف لقاح كورونا المحدث من وطأة عدوى JN.1.

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أين ينتشر JN.1؟

تم تسجيل JN.1 في 41 دولة. والدول التي لديها أكبر نسبة من حالات JN.1 هي فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا وبريطانيا والسويد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

قالت مراكز السيطرة على الأمراض في 8 ديسمبر 2023 إن الفيروس ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر وهو البديل الأسرع نموًا في البلاد.

وقدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن JN.1 يمثل 21 بالمائة من الحالات الأمريكية في فترة الأسبوعين المنتهية في 9 ديسمبر 2023. ، بما في ذلك 32 بالمائة من الحالات في الشمال الشرقي.

المصدر :.washingtonpos