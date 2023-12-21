سريعة المفعول ومجربة.. أفضل مشروبات التخسيس في عام 2023 لإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - لا يوجد مشروب واحد يساعدك على التخلص من الوزن بطريقة سحرية، ومع ذلك، هذا لا يعني أن المشروبات ليس لها أي تأثير على محيط الخصر لديك. في الواقع، يمكن أن تؤثر بعض المشروبات على السعرات الحرارية اليومية ومستويات الجوع والتمثيل الغذائي، وكلها تلعب دورًا في فقدان الوزن.

لذلك يمكن أن تساعد العديد من المشروبات بجانب الماء في تعزيز فقدان الوزن مع توفير بعض الامتيازات الصحية الإضافية. في ما يلي بعض من أفضل مشروبات التخسيس لإنقاص الوزن في حصاد 2023.

الماء وزيادة معدل التمثيل الغذائي

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يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض مستويات الطاقة والخمول، مما قد يجعلك أكثر عرضة لتناول الوجبات الخفيفة أو المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية مثل المشروبات الغازية والذي يمكن أن تعرقل نظامك الغذائي الصحي لخسارة الوزن.

يمكن أن يؤثر الماء بشكل مباشر على الهرمونات التي تؤثر على الجوع والشهية، مما يساعدك على الشعور بالشبع. شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض استهلاك السعرات الحرارية، مما قد يساهم في فقدان الوزن.

علاوة على ذلك، تشير مراجعة عام 2023 إلى وجود صلة بين الماء وزيادة معدل التمثيل الغذائي، مما يعني أن البقاء رطبًا قد يساعد في زيادة كمية السعرات الحرارية التي تحرقها كل يوم، مما يدعم إدارة الوزن بشكل أكبر.

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الشاي الأخضر والماتشا

يمكن أن يساعد استبدال الصودا أو العصير بالشاي الأخضر في خفض السعرات الحرارية وقد يساهم في إنقاص الوزن، لغناه بمادة الكاتيكين والكافيين، وهما مركبان قد يعززان عملية التمثيل الغذائي، و حرق الدهون خاصة حول الخصر وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

يعتبر شاي الماتشا أيضاً من أفضل المشروبات لإنقاص الوزن خلال 2023 فعلى عكس الكثير من المشروبات فإن شاي الماتشا لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ما يساعد في تقليل فرص زيادة الوزن وتعزيز التمثيل الغذائي بل تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة فائقة القوة، تقلل الالتهاب وتسرع معدل التمثيل الغذائي للخلايا، وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

يساعد مركب الكاتيكين في شاي الماتشا تسهيل حرق وتكسير الدهون الصعبة وتحويلها إلى طاقة، هذا يزيد من توليد الحرارة في الجسم بما يصل إلى 4 أضعاف المعدل المعتاد.

يساعد شاي الماتشا أيضا في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات لأنه يسمح للقناة الهضمية بدخول بعض الدهون والعناصر الغذائية ومما يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

القهوة و فقدان الوزن

«الصورة من موقع Freepik»

القهوة غير المحلاة تعد مشروب منخفض السعرات الحرارية، ويمكن الاستمتاع به دون إضافة سكر أو سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي اليومي. تعتبر القهوة السوداء أيضًا مصدرًا جيدًا للكافيين، والذي قد يدعم فقدان الوزن بشكل أكبر من خلال دوره في توليد الحرارة، وهي الطاقة المستخدمة في هضم الطعام.

قد يساعد أيضًا عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية وزيادة حرق الدهون.ليس هذا فحسب، بل إن تناول كوب أو اثنين من القهوة كل صباح قد يساعدك على الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.

الكفير

الكفير هو حليب مخمر يشبه الزبادي يحتوي على ما يصل إلى 61 سلالة من البروبيوتيك الصحي للأمعاء ولقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل الوزن ودهون البطن.

يساعد الكفير على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، وهومكملاً غذائياً قليل الدسم، يساعد على تخفيف الوزن، ليعوض عن تجنب الأطعمة المسببة للسمنة.

خل حمض التفاح

«الصورة من موقع Freepik»

حمض الخليك، العنصر النشط في خل التفاح، يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقمع الشهية، بالإضافة إلى ذلك، قد يبطئ معدل إفراغ الطعام من المعدة، مما يجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول.

حاولي خلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب واحد من الماء وتناوله يوميًا. ومع ذلك يجب استشارة الطبيب قبل تجربة خل التفاح إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول، حيث أن تأخر إفراغ المعدة قد يؤدي إلى تفاقم حالات معينة، مثل خزل المعدة وهو أحد المضاعفات الشائعة والخطيرة إلى حد ما لمرض السكري.

ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند إضافة لذيذة منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات لإضافتها إلى مشروبك فهو مليء بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والمنغنيز وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يمارسون الرياضة، فهو طريقة رائعة للحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالانتعاش والطاقة.

وبشكل أكثر تحديدًا، يساعد البوتاسيوم على التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم. يساعد ذلك على تقليل وزن الماء ويمكن أن يدعم أهدافك في إنقاص الوزن. فقط تأكدي من اختيار ماء جوز الهند لا يحتوي على سكر أو صوديوم مضاف.

عصير جريب فروت

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إذا كنت تبحثين عن مشروب حلو وحامض، فإن عصير الجريب فروت يعد اختيارًا رائعًا مليئًا بالعناصر الغذائية وهو عنصرًا أساسيًا في فقدان الوزن.

في حين أن الجريب فروت لا يحرق الدهون فعلياً، إلا أنه يتكون من 92% من الماء، مما يعمل بدوره على تعزيز الشبع وتسريع عملية الأيض كما أن إضافة حبة جريب فروت واحدة يومياً يخفض مستويات الكوليسترول و الدهون الثلاثية بنسبة تصل إلى 27%..

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المصدر :هيلث لاين