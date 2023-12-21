صحة ورشاقة

“عملية حيوية” تعطّل أدوية “السكري”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

على الرغم من معاناة أكثر من نصف مليار شخص حول العالم من مرض السكري من النوع الثاني، فإن العلماء ما زالوا يسعون لتحديد سر الخلل الذي يعطل وظيفة الأنسولين كعلاج متداول للمرض.

وتمكن باحثون من جامعة “كيس ويسترن ريزيرف” الأمريكية، من اكتشاف سبب توقف الأنسولين عن العمل بتأثيره الكامل، حيث أكدوا أن عملية حيوية تعرف باسم “S-nitrosylation” وراء هذا التوقف.

وأوضحت مجلة “ساينس أليرت” العلمية، أن هذه العملية تعمل على تحويل أكسيد النيتريك إلى جزيء مراسل قادر على مشاركة المعلومات بين الخلايا، والذي يستهدف مستقبلات الأنسولين ويعطلها بمساعدة إنزيم “SCAN” العصبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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