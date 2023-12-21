استشاري في الأمراض المعدية: أكثر ما يطمئن الأطباء أن متحورات كورونا ضعيفة لكنها مستمرة طيلة الحياة ونوصي كبار السن بارتداء الكمامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور “علي الشهري”، أن أكثر ما يطمئن الأطباء أن متحورات كورونا ضعيفة، لكنها مستمرة طيلة الحياة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن وزارة الصحة في المملكة تسعى للتعريف بمتحورات كورونا، والعمل على التوعية منها بأحدث الأساليب التقنية.

ونصح بمراعاة الاجراءات الاحترازية من هذه المتحورات، خصوصا مع كبار السن والأشخاص ضعيفي المناعة.