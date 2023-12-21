صحة ورشاقة

استشاري روماتيزم: عند الشعور بألم في المفاصل يعتبر الذهاب إلى دكتور العظام بدلا من دكتور الروماتيزم من الأخطاء الشائعة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الاستشاري في الروماتيزم الدكتور “سامي بحلس”، أن الذهاب إلى دكتور العظام عند الشعور بألم في المفاصل يعد من الأخطاء الشائعة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن آلام المفاصل بما تشتمل عليه من تورم أو انتفاخ هي من تخصصات طبيب الروماتيزم وليس طبيب العظام.

وأوضح أن المريض إذا كان لديه آلام في المفاصل أو سخونة أو طفح جلدي أو خمول أو مشاكل في البول، فيتعين عليه أن يذهب مباشرة إلى طبيب روماتيزم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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