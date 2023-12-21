شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب زيادة الوزن فى الشتاء وروشتة للحفاظ على رشاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الشتاء رسميا بعد ساعات والانخفاض الشديد الذى نشهده في درجات الحرارة، يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة زيادة الوزن وعدم الشعور بالرغبة في الحركة الكثيرة في الطقس البارد، حيث كشفت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشاري التغذية الإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أنه مع انخفاض درجات الحرارة تقل حركة الكثير من الناس بصورة كبيرة، بل يمكن للبعض الانقطاع عن ممارسة أي نشاط بدنى في الهواء الطلق، خاصة مع درجات الحرارة الأكثر البرودة وساعات النهار الأقصر.

وأضافت أنه قد نعتمد على تناول الأطعمة التي تحتوى على السعرات الحرارية مثل الأطعمة المحمرة بالسمن والكشرى والفتة والبط، والأطعمة الدسمة الأخرى خاصة ونحن على أبواب احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، مما يساهم بصورة كبيرة في زيادة الوزن.

وأوضحت استشاري التغذية الإكلينيكية في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أنه مع زيادة وقت السهر في موسم الأعياد تفضل العائلات التجمع وتناول الكثير من الأطعمة ليلا وهو الوقت الذى ينخفض فيه معدل الحرق بالجسم، ومع الاستيقاظ متأخرا صباحا يتسبب هذا في حدوث تقلب في هرمونات الشهية مما يسبب "لخبطة" في نظام الأكل، أيضا الأشخاص الذين يعانون الأنيميا يتناولون الكثير من الأطعمة السكرية لإحساسهم بالهبوط مما يزيد من فرص زيادة الوزن، كما أن قلة فيتامين د في الشتاء يمكن أن ترتبط بزيادة الوزن لدى بعض الأشخاص.

وقدمت مفيدة روشتة لكى تساعد على تعزيز فقدان الوزن في الشتاء، فى الخطوات التالية:

- الاتزام بحمية غذائية لتجنب تناول الأطعمة ذات السعرات المرتفعة.

- شرب مشروبات الماتشا والمورينجا التي تساعد على زيادة معدل الحرق بالجسم.

- شرب مشروبات القرفة والزنجبيل تعطى شعور بالدفء والشبع وفى نفس الوقت تساعد على إنقاص الوزن.