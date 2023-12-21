قشر الليمون لحرق الدهون في موسم الاعياد

بيروت - نادين محمد - هناك مشروبات كثيرة تساعد على حرق الدهون بنحو أفضل وبمجهود أقلّ، كماء قشر اللّيمون الذي يحوّل الجسم إلى آلة حرق ويساعد على التخسيس بسرعة.

قشر الليمون غني بالعناصر الغذائية أكثر من عصير ثمار الليمون، حيث انه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية والفيتامينات تلعب دور هام في صحة الجسم. عرف الليمون منذ فترة طويلة بأنه أحد أفضل الفواكه عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يعتقد أن إضافة عصير الليمون إلى الماء الدافئ يذيب دهون البطن ويحسن من وظائف الكبد عند تناوله في الصباح الباكر، كما ترجع فوائد الليمون في إنقاص الوزن إلى انه يساعد على زيادة سرعة عملية التمثيل الغذائي.

قشر الليمون والزنجبيل للتخسيس

المكوّنات:

قشر 5 حبّات من اللّيمون.

ملعقة كبيرة من بشر أو برش الزنجبيل الطازج.

ليتر من الماء.

يحسّن الزنجبيل عمليّة الأيض في الجسم والتي تعتبر سلامتها أساساً لـ فقدان الوزن، يحفّز الجسم على حرق الدهون لضمان عدم تخزينها في الجسم، بدوره يحتوي قشر اللّيمون على خصائص مضادّة للأكسدة تحمي الخلايا من التلف ويساعد أيضا في فقدان الوزن وتحسين عمليّة الهضم، فضلاً عن دوره في تطهير الكبد وتعزيز جهاز المناعة.

طريقة تجهيز المشروب:

يسلق قشر اللّيمون في ليتر واحد من الماء لمدّة 8-10 دقائق، ثمّ يضاف بشر الزنجبيل، بذلك يصبح المشروب جاهزاً، يمكن حفظه في البرّاد ليتمّ تناول هذه الكميّة من المشروب كاملة خلال اليوم، وهذا أمر ضروريّ لنتيجة فعّالة، ويفضّل قبل الوجبات الرئيسيّة بنصف ساعة، فهذا من شأنه أن يكبح شهيّتكِ ويمنع الرغبة في تناول كميّات كبيرة من الطعام.

ينصح بالمواظبة على هذه الوصفة لمدّة شهر وستلاحظين فرقاً واضحاً في الوزن، وإنْ لم تتّبعي حمية صارمة، ولكن على الأقلّ عليكِ الحدّ من تناول الأطعمة الدسمة والمقليّة.

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