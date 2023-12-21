شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك لو اتبعت نظاما غذائيا نباتيا لمدة شهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يكون قرار اتباع نظام غذائي خالٍ من اللحوم بمثابة الدخول إلى عالم غير معروف من الناحية الصحية، ولكن هل تساءلت ماذا سيحدث إذا اعتمدت على نظام غذائى نباتى لمدة شهر.

وفقا لموقع " boldsky"، فإن النظام النباتي ليس مجرد نظام غذائي، فهو أسلوب حياة صحى ملىء بالبروتين مثل الحمص والعدس، إضافة الخضار، وعندما يكون متوازنًا ومناسبًا من الناحية التغذوية، يمكن أن يقدم مجموعة من الفوائد الصحية، ويشمل النظام النباتى عادة الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور. فوائد النظام النباتى وفيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة المرتبطة بنظام غذائي نباتي انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب: غالبًا ما يرتبط النظام الغذائي النباتي بانخفاض مستويات الدهون المشبعة والكوليسترول، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى إدارة الوزن غالبًا ما تحتوي الأنظمة الغذائية النباتية على نسبة أقل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعلها فعالة لإدارة الوزن والوقاية من السمنة. تحسين ضغط الدم: تشير بعض الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تساهم في خفض مستويات ضغط الدم، ربما بسبب تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وانخفاض تناول الصوديوم. تحسين الهضم: اتباع نظام غذائي غني بالألياف من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يمكن أن تعزز حركات الأمعاء المنتظمة والجهاز الهضمي الصحي، تقليل خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني. انخفاض خطر الإصابة بالسرطان: ترتبط أنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان القولون والثدي، بتناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ، لذا فإن النظام الغذائي النباتي قد يقلل من خطر الإصابة بهذه السرطانات. تقليل الالتهاب: تشير بعض الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تساعد في تقليل علامات الالتهاب في الجسم، والتي ترتبط بأمراض مزمنة مختلفة. انخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى: قد يرتبط اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات وانخفاض في البروتينات الحيوانية بانخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى.