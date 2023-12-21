شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض الأنيميا.. أكلات ومشروبات ابعد عنها قبل "دواء الحديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنيميا أو نقص الحديد في الجسم هى مشكلة يعاني منها البعض، تسبب بعض العلامات التي تظهر على الجسم وتنبههم لإصابتهم بها، ولا تتأكد الاصابة إلا من خلال التحاليل والاختبارات.

وكشف تقرير موقع ""pharmeasy" الطبي أن الأعراض الشائعة تشمل: "الآلام والصداع في الرأس، التعب والضعف والشعور بالهبوط الدائم، تساقط الشعر وتصبح الأظافر غير قوية وهشة وقابلة للتقصف، اضطرابات في ضربات القلب، ومشكلات في التنفس بشكل غير طبيعي لدى البعض".

وتابع التقرير أن الكثير من العوامل والمسببات تؤثر على طبيعة الاصابة وأيضا علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، والغذاء أو المأكولات والمشروبات والنظام الغذائى الصحى بشكل عام للمريض يتحكم بشكل كبير في هذه المشكلة.

في الغالب يتم علاج هذه الحالة بتناول المريض لأدوية ومكملات تزيد من نسب الحديد في الدم، وتعزز من امتصاصه وتحد من نقصه وتعوض الفاقد، والبعض الآخر يكون عن طريق الحقن خاصة في حالات النقص الحاد له.

خلال علاج حالات النقص في الحديد المسببة للانيميا يقرر الطبيب المكملات التي يجب على الشخص تناولها، كلا حسب احتياجات جسمه والنقص الذي يعاني.

وهذه قائمه بالأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها قبل أو بعد تناول مكمل الحديد مباشرة، لأنها تؤثر على امتصاصه أو تمنعه وبالتالي فلا جدوى له فى تلك الحال، ويفضل ترك ساعتين الى ثلاث قبل تناوله أو بعد تناوله:

- اللبن والعصائر المعدة من الألبان بشكل عام فهي غنية بالكالسيوم الذي إذا تم تناوله مع الحديد في توقيت متقارب منع امتصاصه والاستفاده منه

- الجبن بأنواعه ومنتجات الألبان.

- الكاكاو والشوكولاته.

- القهوه لا يفضل تناولها قبل الدواء أو بعده إلا بمرور فترة طويلة.

- التوابل الكثيرة في الطعام تحد من امتصاص مكملات الحديد.

- المكسرات يجب أيضا تناولها بفارق بعض الساعات قبل أو بعد تناول مكمل الحديد.

- البقوليات بأنواعها يصعب معها امتصاص الحديد أيضا . - تجنب شرب الشاى أيضا عند تناول مكمل الحديد ، وباعد بين الأوقات .

فيما ذكر موقع livestrong أن كل الطعام الذي يحتوي على الألياف بنسب عالية، يصعب معه امتصاص جيد للحديد، وبالتالي فيفضل عدم تناول الحبوب الكامله والارز البني والخضراوات الغنيه بالالياف إلا بفارق ساعات من مكمل الحديد.