شكرا لقرائتكم خبر عن "الساركوما" أحد أنواع سرطانات العظام.. الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف أنواع السرطان الواحد إلى عدة أشكال ومراحل مختلفة من المرض نفسه، أحد الأنواع الغريبة للسرطانات هو سرطان الساركوما أحد سرطانات العظام الخطيرة، الذى يتسلل خلسه إلى جوهر الهيكل العظمي. العلامات والأعراضوفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن الساركوما تشكل 36٪ من حالات سرطان العظام الأولية، تحدد مرحلتها في الغالب عند الأطفال والمراهقين والشباب، في حين أنه يمكن أن يضرب أي عظم، فإنه كثيرًا ما يختار المناطق التي يكون فيها النمو سريعًا، مثل الجزء السفلي من عظم الفخذ أو الجزء العلوي من عظم الساق، يظهر الألم في العظم المصاب، والتورم حول المكان، وزيادة الانزعاج أثناء النشاط.

يعد الاكتشاف المبكر أمرًا بالغ الأهمية في المعركة ضد سرطان الساركوما ، حيث ترتفع معدلات الشفاء بنسبة تتراوح بين 60-70% عندما يحدث التدخل في المراحل المبكرة.



طرق العلاج ​الجراحة تحتل الجراحة مركز الصدارة في مكافحة سرطان الساركوما بهدف استئصال الورم بالكامل، تشمل العملية الجراحية الاستئصال الموضعي للورم، وجراحة الحفاظ على الأطراف، وغالبًا ما يسبق العلاج الكيميائي الجراحة، مما يقلل من حجم الورم ويبسط الإجراءات الجراحية اللاحقة.





العلاج الكيميائيباستخدام مجموعة من الأدوية، يعد العلاج الكيميائي علاجًا يتم إجراؤه قبل الجراحة وبعدها، ويسعى هذا النهج إلى وقف نمو الخلايا السرطانية، إما عن طريق إعاقة انقسامها أو التسبب في موت الخلايا.





العلاج الإشعاعيباستخدام الأشعة السينية عالية الطاقة، يقوم العلاج الإشعاعي إما بالقضاء على الخلايا السرطانية أو إعاقة نموها. العلاج الموجهيتداخل العلاج الموجه على المستوى الجزيئي، مما يمنع جزيئات معينة مهمة لنمو الورم..

وبالتالي، هناك العديد من خيارات العلاج للتغلب على للساركوما ، ويؤدي الكشف المبكر إلى جانب نهج العلاج الشامل إلى زيادة فرص الشفاء.