شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل ومضطرة تسافرى بالطيارة.. اعرفى التوقيت الصح لحماية الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تضطر المرأة الحامل إلى السفر خلال أشهر الحمل سواء للعمل أو التنزه، لكن يجب العلم أن هناك عدد من المحاذير يجب أن تضعها الحامل في الاعتبار عند اتخاذ قرار السفر بالطائرة، منها وقت الحمل ومدة السفر.

فى هذا الإطار، أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن اتخاذ قرار السفر بالطائرة أثناء الحمل تجربة صعبة خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، أو آخر شهرين، ففي هذه الحالة يمنع السفر تماما بالطائرة.

وكشف استشارى النساء والتوليد في تصريح خاص لـ " الخليج 365" أن مسافات السفر الطويلة كذلك التي تمتد إلى أكثر من 6 ساعات سفر يمكن أن تعرض الأم والجنين للخطر، ومن المشاكل الشائعة اختلاف الضغط داخل الطائرة ففي بعض الأحيان يمكن أن يسبب نقصا في الأكسجين لدى الجنين، أيضا يمكن أن يسبب انقباضات في الرحم مما قد يسبب حدوث ولادة مبكرة، أو يمكن أن يحدث نزيف داخلى إذا كانت عرضة لذلك، لذا يجب اتخاذ كافة الاحتياطات خاصة أول 3 أشهر من الحمل.

أما إذا كان السفر في حدود ساعتين إلى 3 ساعات سفر فيمكن السفر خلال أي مدة في الحمل، لا يشترط شهور معينة للسفر، وفى حالة عدم وجود أمراض مزمنة مثل ضغط الدم والسكر أو أمراض القلب تحصل على شهادة طبية معتمدة من الطبيب بذلك، وفى حال اتخاذ قرار السفر يجب عمل دوبلر لمعرفى مقياس ضخ الدم من الحبل السرى للجنين للتأكد من سرعة سريان الدم للمخ في الإطار الصحيح.

أما حالات المنع التام، فتشمل الحالات التي خضعت لعملية حقن مجهرى، أو من تعانى من ضعف التبويض وبالتالي قلة فرص الحمل، والسن الكبير في الحمل.