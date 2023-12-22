شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون ظهور دم في البراز علامة على مشكلة صحية تلزم اللجوء للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور دم في البراز يعود لأسباب مختلفة، مثل وجود مشكلة صحية يجب توخي الحذر منها، وهذا ما يوضحه التقرير المنشور عبر موقع healthshots، الذى أشار إلى هذه الأسباب وما يجب أن تفعله حال حدوث هذه المشكلة. أبرز أسباب ظهور الدم في البراز: ​- البواسير هي حالة تنتفخ فيها الأوردة في فتحة الشرج، غالبًا ما تؤدي إلى براز دموي، ويحدث هذا في المستقيم وكذلك الجزء الخارجي من فتحة الشرج، وتتسبب في ظهور أعراض ومنها الحكة والألم. - شقوق في فتحة الشرجالشقوق عادة ما تكون تمزقات في فتحة الشرج، ويحدث هذا عندما يجهد الشخص لإخراج البراز أثناء الإمساك ، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب الإسهال والبراز السميك والولادة الطبيعية، ويكون الألم شديدًا أثناء التبرز ويؤدي إلى تشنجات. - سرطانات الشرج والقولونتؤدي هذه الحالات إلى ظهور دم أحمر أثناء إخراج البراز، وهذا يدل على وجود نزيف في المستقيم والقولون.