شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان العين.. كل ما تريد معرفته عن المرض وأعراضه والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان العين هو حالة تنمو فيها الخلايا السليمة داخل العين أو حولها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يشكل ورمًا، وإذا كانت حميدة فإنها تنمو دون أن تنتشر، أما الأورام الخبيثة فيمكن أن تنمو وتنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وذلك وفقا لتقرير timesofindia. والذى أوضح أن معدل الإصابة بسرطان العين منخفض، لكن الاكتشاف المبكر أمر مهم للسيطرة على المرض.

أعراض سرطان العين

- عدم وضوح الرؤية.

- فقدان الرؤية الجزئي أو الكلي.

- الظلال.

- رقعة داكنة متزايدة.

- انتفاخ عين واحدة.

- كتل على الجفون.

- ألم في العينين أو حولهما.

وفي حالة حدوث هذه الأعراض، يجب على الأشخاص الاتصال بالطبيب على الفور، للخضوع للإجراءت الطبية اللازمة والتشخيص الدقيق، ففي حالة التشخيص بسرطان العين، عليك البدء بالعلاج علي الفور.

وأوضح التقرير، أن سرطان العين يتأثر بعوامل خطر معينة، بما في ذلك التغيرات في الحمض النووي الخلوي، والشامات غير النمطية، والبقع البنية غير الطبيعية، وبعض ألوان العين، حيث كشف الباحثون كيف يمكن لهذه العوامل أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان العين.

وقدم التقرير، إجراءات طبية لعلاج سرطان العين، وهي الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج بالليزر والعلاج الكيميائي، وتعتمد الجراحة على نوع الورم وحجمه ومدى انتشاره، ويستخدم العلاج الإشعاعي الأشعة السينية عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، بينما يستخدم العلاج بالليزر ضوء الأشعة تحت الحمراء لتسخين الورم وحرقه، وقد يكون العلاج الكيميائي خيارًا إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.