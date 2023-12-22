شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ظهور الطفح الجلدي في الشتاء وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب البعض بالطفح الجلدي، أي ظهور إحمرار على الجلد وحكة وجفاف، خلال فصل الشتاء، وهذا العرض قد يتسبب في عدم القدرة على النوم بشكل جيد، وأكد التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أن قلة تناول السوائل وارتداء الملابس الصوفية السميكة على الجلد مباشرة والاستحمام بالماء الساخن، يعد كذلك أبرز الأسباب.

أوضح التقرير، أن السبب في الطفح الجلدي خلال فصل الشتاء يرجع إلي قلة أو انخفاض الرطوبة، فهذا يعرضنا إلى مشاكل جلدية مثل الجفاف، وهذا سبب كبير للطفح الجلدي في فصل الشتاء، لافتا أنه بجانب ذلك، فإن التعرض لبرودة الطقس القاسية، والاستحمام بالماء الساخن، وارتداء الملابس الصوف يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الطفح الجلدي خلال الشتاء، بالإضافة إلى ذلك، قد تتفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية في الشتاء.

واستكمل أنه أيضًا، إذا كنت تعاني بالفعل من الأكزيما أو التهاب الجلد أو لديك حساسية وبشرة حساسة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالطفح الجلدي في فصل الشتاء، لافتا، أنه إذا لم يتم علاج الطفح الجلدي وتغيير في نمط الحياة، فمن الممكن أن يتكرر ويستمر طوال الشتاء.

وأشار التقرير إلى أنه يتم الخلط بين الطفح الجلدي الشتوي والأمراض الجلدية الأخرى مثل الأكزيما والصدفية وردود الفعل التحسسية، فتتشابه الأكزيما مع الطفح الجلدي الشتوي من حيث الاحمرار والحكة، في حين أن الصدفية تظهر عادة على شكل بقع جافة ومتقشرة، وردود الفعل التحسسية تجاه بعض الأقمشة أو منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تحاكي أعراض الطفح الجلدي الشتوي .

وعن طرق العلاج، أوضح التقرير أنها تتم عن طريق الترطيب بانتظام باستخدام كريم خالٍ من العطور، واستخدام الصابون، وتجنب الماء الساخن، ويمكن أن تخفف مضادات الهيستامين الحكة، والحالات الشديدة قد تتطلب أدوية قوية بوصفة طبية.

ويعتبر جل الصبار وزيت جوز الهند علاجين مفيدين لأنهما يحتويان على عناصر مضادة للبكتيريا ومرطبة.