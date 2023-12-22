شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب زيادة الوزن فى الويك إند.. أبرزها المشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تهدف لقضاء الويك إند مع الحفاظ على وزنك ورشاقتك، فهناك العديد من الحيل والنصائح التي يمكنك القيام وفقا لموقع healthshots، ومنها:

- المشي

نحن نعلم أنه ليس من المفترض أن تستمتع بإجازتك إلا من خلال التخلص من روتينك المعتاد وتجربة أشياء مختلفة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك البقاء نشطًا أثناء الإجازة، فعند استكشاف الأماكن في الإجازة، حاول القيام بذلك سيرًا على الأقدام قدر الإمكان، اجعل من اكتشاف كل شيء أثناء التنقل أمرًا مهمًا حتى تتمكن على الأقل من تحقيق هدف خطواتك اليومية.

- تعديل الجدول الزمني

حاول تخصيص بعض الوقت لاستعادة لياقتك البدنية حتى لو كانت مدتها 30 دقيقة يوميا.

- تناول وجبات متوازنة

ليس عليك أن تقول لا للاستمتاع بكل الطعام الجيد خلال العطلة، فالتوازن هو المفتاح. لذا، حافظ على معظم وجباتك الصحية، عن طريق اتخاذ خيارات ذكية واستبدل المواد الغذائية غير الصحية بخيارات صحية مثل السلطات، ويمكنك إضافة مصادر البروتين إلى كل وجبة للتأكد من أن استهلاكك الغذائي صحي.

- تناول وجبة خفيفة صحية

نحن نميل إلى الإفراط في تناول الطعام عندما نشعر بالجوع، لذا احرص على القليل من المكسرات أو الفاكهة بين الوجبات.