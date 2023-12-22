الشاي يساعد فى إذابة دهون البطن بشروط.. منها عدم إضافة السكر

القاهرة - سامية سيد - توضح الكثير من الدراسات أن هناك أنواعا من الشاي تساعد على تعزيز فقدان الوزن، ولكن شرط عدم إضافة السكر أو حليب، ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، يحتوي الشاي على العديد من المكونات التي تستهدف الدهون الموجودة في الجسم بشكل مباشر، لذلك، عندما تتوقف عن شربه مع السكر والحليب، فإنك تجني أفضل فوائده.

الشاى الأخضريحتوى الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة "الكاتيكين"، التي تقلل من الدهون في البطن خاصة عندما يقترن شربه بالتمارين الرياضية . الشاي الأبيضالشاي الأبيض هو الشاي الأقل معالجة أثناء عملية تصنيعه مما يعني أنه يحتوي على نسبة عالية من حرق الدهون ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ويمكن أن يزيد من أكسدة الدهون في الجسم ويسرع عملية التمثيل الغذائي. الشاي الصيني الأسود

يمكن لمادة للبوليفينول الموجود في شاي الصينى أن يقلل الدهون الحشوية من البطن ويزيد من معدل تحلل الدهون بنسبة 20%، يحتوي الشاي الأسود أيضًا على صفر صوديوم وصفر سعرات حرارية ويعمل أيضًا كمثبط للجوع، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعدك على كبح الرغبة الشديدة في الجوع.

الأعشاب

هناك العديد من أنواع شاي الأعشاب المختلفة، بدءًا من النعناع وحتى البابونج والزنجبيل تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات التي يمكنها تهدئة الجهاز الهضمي لديك.