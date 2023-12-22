شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اختبارات تكشف "لخبطة الهرمونات" عند السيدات.. اعرفى أهم الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهرمونات عند النساء بشكل خاص، هي المحرك الأساسي داخل أجسامهن، وهي الأساس في تعزيز وظائف الجسم، فأي اضطراب بها يتسبب في اضطراب تام في حياتها ووظائف جسمها، حتى في حالتها المزاجية.

وذكر تقرير نشره موقع moody month أن هناك الكثير من الأعراض التي تظهر على من تعاني من مشكلة هرمونية، فهذه المشكلة قد تظهر على شكل ألم في الرأس شديد، اضطرابات في الجسم، انتفاخات، ومشكلات تتعلق بالمزاجية والعصبية والتوتر، ومشكلات تتعلق بالدورة الشهرية وانتظامها عند الفتيات، حالة من الاجهاد العام والضعف،مشكلات واضطرابات في الوزن والتوازن وغيرها الكثير من الأعراض.

نصح التقرير المرأة فى حال ظهور هذه الأعراض بإجراء بعض الاختبارات التي يحددها الطبيب المختص للسيدات، وفقا للكشف وإجراء الفحوصات وربطها بالمشكلات التي قد تعانيها المرأة، ومن أهمها:





إختبار الاجهاد والوهن:

حيث تعاني السيدة فيه من اضطرابات في الوزن بالزيادة، ومشكلات مع بثور الشباب، مشكلات في التركيز، واضطرابات في النوم، تعب شديد، ويتم فحص هرمون الكورتيزول في هذه الحالة وقياس مستويات سكر الدم





قياس هرمونات الخصوبة:

يفحص خلالها الطبيب مجموعة من الهرمونات مثل هرمون lh وهرمون الاستروجين عند السيدات، وهرمون الاستراديول، وهرمون البروجستيرون.

اختبارات تخص المبايض ومتلازمة التكيس:

يفحص خلالها الطبيب هرمون التوستوستيرون ونسبته في الجسم، ويفحص المبايض.





اختبارات لتحمل الجلوكوز: حيث إن أى ضعف فى الجلوكوز ، يصبح من أعراض متلازمات التكيس.





اختبارات تخص الدورة الشهرية والطمث:

وتكون الاختبارات في نطاق اختبار البرولاكتين وهو هرمون متحكم في لبن الثدي ويؤثر بشكل عام على الدورة الشهرية.