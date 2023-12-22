6 فوائد صحية مهمة لتناول البصل النيئ.. تعرف عليها؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يتناول الكثيرون البصل في وجباتهم الغذائية. لكن يميل البعض إلى عدم تناوله نيئا لتجنب رائحة الفم غير المحببة، على الرغم من أن البصل الخام يحتوي على فيتامينات أكثر منه بعد الطهي.

لذا، فإنه يمكن تناول الشاي الأخضر أو الماء بالليمون أو مضغ علكة خالية من السكر للتخلص من رائحة الفم عقب تناول البصل النيئ، وبالتالي الاستفادة من المزايا الصحية المهمة، التي وردت في تقرير نشره موقع WIO News، وهي:

1. تعزيز المناعة

يعد البصل الخام مصدرًا رائعًا لفيتامين C، مما يعزز جهاز المناعة في الجسم.

2. تحسين الهضم

إن البصل الخام مليء بالألياف الغذائية، الضرورية لضمان الهضم الفعال والتخلص من النفايات من الجسم.

3. تعزيز صحة القلب

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

4. تقوية البشرة

يساعد استهلاك البصل الخام على تقليل التجاعيد والبقع والتصبغ، التي تطرأ بسبب التقدم في العمر، مما يؤدي إلى بشرة نابضة بالحياة وصحية.

5. الوقاية من السرطان

يحتوي البصل الطازج على مركبات غنية بالكبريت ومضادات الأكسدة، التي تساعد في الوقاية من السرطان.

6. تحسين صحة العظام

يوفر البصل مصدرا غنيا بالمركبات، التي تحتوي على الكبريت، والتي تلعب دورا في تحسين صحة العظام.