شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات عين شمس يكشف حقيقة متحور كورونا الجديد JN.1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والجراحة بكلية طب عين شمس، والمدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، إن متحور كورونا الجديد jn.1 متحور عادى لا يجب أن نشعر بالذعر تجاهه، لكن يجب أن نحتاط فى التعامل وتجنب سبل العدوى والالتزام الاجراءات الاحترازية للوقاية من أعراضه.

وتابع الدكتور طارق يوسف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا المتحور الجديد الذى بدأت تظهر أعراضه متحور غير خطير، وأعراضه لا تختلف كثيرا عن أعراض نزلات البرد والأنفلونزا وأعراض كورونا العادية، لكن بأعراض مخففة قليلا مثل ارتفاع درجات الحرارة وتكسير الجسم ومشكلات بالأنف والحلق كالاحتقان، وتختلف حدة ودرجة أعراضه من شخص إلى آخر وفقا للمناعة وطبيعة الجسم وطبيعة العدوى كذلك.

وأكد الدكتور طارق يوسف أهمية اتباع العادات الصحية خلال فترة المرض، والالتزام بمجموعة من الممارسات الصحية للتخلص من الأعراض الخاصة بالمتحور الجديد سريعا، وكذا الوقاية من المضاعفات التى تنتج عن إهمال علاجه، ومن أبرز هذه النصائح..

- تناول المسكنات وخوافض حرارة آمنة، بجرعات يحددها الطبيب المختص دون إسراف أو إقلال.

- عدم الإسراف فى تناول المضادات الحيوية، إلا بأمر الطبيب ووفقا للنوع الذى يحدده وفقا للحالة وتشخيصها.

- الراحة أحد أهم خطوات علاج هذا المتحور الجديد فالراحة التامة لمدة بضعة أيام تساعد على التخلص من هذا الدور سريعا.

- الطعام والشراب الصحى البعيد عن المقليات والدهون والذى يتركز على الأطعمة الصحية الدافئه، التى تعزز التخلص من اعراضه كالتهاب الحلق

- تعزيز المناعة بمشروبات وأطعمة صحية كالليمون والخضراوات.