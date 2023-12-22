شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن درجات سرطان القولون ونسب الشفاء وأهمية الفحص المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوضح الدكتور محمد المنيسي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي بقصر العيني، خلال تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن سرطان القولون أحد أهم وأشهر أنواع السرطانات التي تصيب الجسم، ويعتقد البعض خطأ أنه لا شفاء منهه نهائيا، ولكن هناك الكثير من العوامل التي تجعل نسب الشفاء فى هذا النوع من السرطان معقوله وممكنة، أبرزها الكشف المبكر لأعراضه وبدء العلاج المناسب على الفور.

وتابع استشاري الباطنة حديثه، مؤكدا على أن سرطان القولون بالطبع يصنف من السرطانات العميقة والقوية، ولكن يجب أن نعي في البداية أن لها أربعة مراحل، وأنه لا حالة في الأورام أو السرطانات تشبه الحالة الأخرى، وأن نسب شفاء المريض فى المرحلة الأولى تقارب الـ100 فالمائة.

وأكد الدكتور محمد أن التشخيص المبكر والاكتشاف السريع لمشكلات القولون والأورام السرطانية به ترفع كثيرا فرص الشفاء منه إذا ما خضع المريض للعلاج السليم المناسب للحالة وفقا لدرجه الإصابة، مؤكدا على أن الدرجتين الأولى والثانية، يمكن أن تكون فرص الشفاء فيها عالية جدا، وليست منخفضة كما يعتقد البعض، أما عن باقى المراحل الثالثة والرابعة والاكتشاف المتأخر للسرطان في هذه المنطقة، فيكون فيها فرص الشفاء نادرة.

وشدد "د.محمد" على ضرورة عدم تأجيل الكشف عن الأورام، وضرورة المشاركة فى المبادرة لمن هم أكبر من عمر الثمانية عشر، للاكتشاف المبكر للمشكلات القولونية ومدى خلو القولون من الأورام، والوقاية منه.